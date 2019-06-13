Полиция отпустила почти всех задержанных на несанкционированной акции в Москве

В полиции остаются четверо из более 200 задержанных на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в центре Москвы, всех остальных отпустили, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

«Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В настоящее время в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В отделах полиции остаются четыре гражданина, которые в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию. Все остальные доставленные отпущены», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции участвовали около 1,2 тыс. человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), были задержаны более 200 человек.

Несанкционированная акция прошла в среду в центре Москвы в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Она планировалась до его освобождения и до заявления министра внутренних дел Владимира Колокольцева о невиновности журналиста.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и он был освобожден. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков.

Накануне член СПЧ Александр Брод заявил, что большинство участников несанкционированной акции в центре Москвы пришли на нее по инерции, не зная, что Голунов еще накануне вечером был освобожден из-под домашнего ареста.

В свою очередь, политолог Олег Матвейчев назвал участников незаконного митинга в Москве любителями хайпа.