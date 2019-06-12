В СПЧ назвали неосознанной несанкционированную акцию в Москве

Член СПЧ Александр Брод считает, что большинство участников несанкционированной акции в центре Москвы пришли на нее по инерции, не зная, что журналист Иван Голунов еще накануне вечером был освобожден из-под домашнего ареста. По его оценке, в целом акция прошла без нарушений и спокойно.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отмечает, что несогласованная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова состоялась в среду из-за незнания гражданами того факта, что дело в отношении него уже прекращено. При этом мероприятие в целом прошло без нарушений и спокойно.

Он подчеркнул, что повод для акции исчез еще накануне, когда дело в отношении журналиста закрыли, а виновных пообещали наказать.

«И даже сам Голунов обратился к пользователям соцсетей с посылом провести этот день с близкими. Этот же призыв был поддержан и моими коллегами. Но многие граждане, возможно, не знали о том, что Голунов уже на свободе и пришли по инерции. Пришли люди, которые решили высказать свои мысли о происходящем в общественно-политической жизни. Они, видимо, не учли и того, что акция была не согласована с правительством Москвы. То есть мне кажется, что не все участники акции до конца осознавали, в чем и для чего они участвуют. Некоторые политические деятели и оппозиционеры использовали эту площадку для своего пиара», – сказал Брод РАПСИ.

В целом, по его словам, акция прошла «без серьезных проблем», а журналистов, которые были задержаны, полиция отпустила при предъявлении пресс-карт. В то же время Брод заявил о поддержке СПЧ согласованной с властями города акции в поддержку Голунова 16 июня по инициативе Союза журналистов России.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в пресс-службе ГУ МВД сообщили о задержании в ходе несанкционированной акции более 200 человек. По данным правоохранителей, всего в шествии участвовали около 1,2 тыс. человек. Задержанные были доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, заподозрив в сбыте наркотиков, суд отправил его под домашний арест. Сам обвиняемый утверждал, что это месть за его расследования. Во вторник с Голунова сняли все обвинения в связи с недоказанностью его участия в сбыте наркотиков. Министр МВД Владимир Колокольцев попросил президента Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

В свою очередь профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что в этой акции участвовали не те, кто хотел поддержать Голунова, а любители хайпа и «винтиться по любому поводу».

«Это те, кто решил похулиганить. На акции уже сказали, что если тебя завинтят, – это подвиг. В протестных группах были призывы идти на акцию, чтобы вас «свинтили и посадили». Люди просто одержимы на этом «винтаже». На каждого протестующего было десять человек с фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы все это выкладывать в Сеть, а потом «про этот случай раструбят по Би-би-си» и создадут репутацию России как тоталитарного государства, в котором журналистов сажают за решетку», – сказал Матвейчев.