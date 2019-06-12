Участников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родины

«Я же знаю эту фанатичную публику. Их задача состоит в том, чтобы обеспечивать протест по любому поводу. И любой, кто говорит, что ситуация с Голуновым хорошо разрешилась, для них тоже является врагом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Он объяснил, почему те, кто вышел в среду на несанкционированную акцию в Москве, делали это с целью хайпа, а не из желания поддержать журналиста Ивана Голунова.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев убежден, что в субботу в несанкционированной акции в центре Москвы на Чистых прудах участвовали не те, кто хотел поддержать журналиста Ивана Голунова, а любители хайпа и «винтиться по любому поводу».

«Это те, кто решил похулиганить. На акции уже сказали, что если тебя завинтят. – это подвиг. В протестных группах были призывы идти на акцию, чтобы вас «свинтили и посадили». Люди просто одержимы на этом «винтаже». На каждого протестующего было десять человек с фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы все это выкладывать в Сеть, а потом «про этот случай раструбят по Би-би-си» и создадут репутацию России как тоталитарного государства, в котором журналистов сажают за решетку», – возмутился Матвейчев.

В среду в пресс-службе ГУ МВД сообщили РИА «Новости» о том, что на несогласованной акции полиция задержала более 200 человек. По данным правоохранителей, всего в шествии участвовали около 1,2 тыс. человек. Задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Как заявляли столичные власти, накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия «Свободу Ивану Голунову»: активистов уведомили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, заподозрив в сбыте наркотиков, суд отправил его под домашний арест. Сам обвиняемый утверждал, что это месть за его расследования, в частности, похоронного рынка. Во вторник с Голунова сняли все обвинения в связи с недоказанностью его участия в сбыте наркотиков. Министр Колокольцев попросил президента Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Эксперт подчеркнул, что на Западе никто не будет разбираться в том, что Голунова уже выпусти на свободу, а дело закрыли и «средний француз будет уверен, что в России самого главного и известного журналиста замучили в тюрьме, а люди, которые пытаются сказать об этом, были жестоко схвачены полицией».

По его словам, участники акции на Чистых прудах – пятая колонна, работающая на западную пропаганду. Эти же люди расстроились после компромиссного решения по строительству храма в сквере Екатеринбурга и остановки с 15 июня федеральными властями строительства в Шиесе мусорного полигона. Таким людям неважен сам сквер или Голунов, а нужны проблемные ситуации и возможность раскачать ситуацию.

«Все они предатели родины, это люди, которые работают на то, чтобы против нас вводили санкции. Это люди, благодаря которым мы хуже живем. Это люди, которые несут угрозу войны с Западом, которые систематически портят нашу репутацию в мире. За все за это они вообще-то должны наказываться. Но тем не менее мы даем такие послабления, что позволяем у себя творить такое», – констатировал политолог.

Матвейчев не удивлен тому, что некоторые участники несанкционированной акции теперь называют Голунова чуть ли не «предателем» за его отказ прийти на марш, а также критикуют руководство «Медузы», в частности, гендиректора сайта Галину Тимченко и главреда Ивана Колпакова, которые отказались от участия в марше.

«Я же знаю всю эту фанатичную публику. Их задача состоит в том, чтобы обеспечивать протест по любому поводу. И все, кто говорит, что ситуация с Голуновым хорошо разрешилась, для них тоже является врагом. Это экстремизм, они как террористы, которые критикуют собственных же единоверцев за то, что они недостаточно верующие, потому что не подрывают себя где-нибудь на площадях... Поэтому все эти фанатики, которые были сегодня на Чистых прудах, никакую разумную позицию не приняли. В их действиях давно уже отсутствует рациональное. Это психически больные люди. На любую здоровую реакцию у них психический ответ», – считает политолог.

Что касается решения министра МВД Владимира Колокольцева закрыть дело Голунова, то по оценке эксперта, для большинства людей вчерашний день стал торжеством справедливости и гражданских прав.

«Мы знаем, что в реальности существует проблемы с так называемыми шитыми делами, когда людей несправедливо обвиняют для статистики или сводят личные счеты, подбрасывают те же самые наркотики и боеприпасы. Естественно, что случаев, когда правоохранительные органы выводят на чистую воду и заступаются за жертву, меньше, чем когда несправедливо пострадавшие все-таки садятся. Но система сработала, в частности, выступили в президентском Совете по правам человека. А то, что сами правоохранители не стали бороться за честь мундира, а признали ошибки – это мужество с их стороны. Если создается такой гигантский хайп, если вы беретесь доказывать, что данный человек виноват, то у вас должны были быть железобетонные доказательства. Здесь мы не только доказательств не увидели, но скорее увидели их искусственное производство. Правоохранители не должны таким образом дискредитировать систему», – считает эксперт.

Матвейчев особо подчеркнул, что в отличие от Запада в России сработали демократические институты.

«В Прибалтике преследуется журналист Юрий Алексеев, который обвиняется по пяти статьям уголовного закона Латвии. Среди предъявленных ему обвинений – «деятельность, направленная против Латвии» и «помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии». Алексееву и его коллегам запрещено общаться между собой, писать и редактировать материалы. С тем же успехом на Украине сидит Кирилл Вышинский по обвинению за то, что он работал на российское СМИ. Точно так же на Западе держат Джулиана Ассанжа, который публиковал документы и переписку американских органов власти. Он ничего не придумывал, он просто вывел их на чистую воду. Там институты демократии и инструменты свободы слова не работают. А у нас, пожалуйста: ошибка совершена, ошибка признана. С тем же успехом мы могли бы сказать, что СМИ, зарегистрированное в Риге («Медуза») – не русское и Голунова арестовали за то, что он работал на натовское СМИ, на Ходорковского, который признан у нас человеком, совершавшим преступления...», – подытожил Олег Матвейчев.