Участников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родины

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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова окончилось неожиданно для генералов

С Ивана Голунова сняты все обвиненияФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Дело Ивана Голунова завершилось невероятно быстро. Еще в пятницу все обсуждали задержание журналиста, в субботу – его заключение под домашний арест. А во вторник министр внутренних дел заявляет о невиновности журналиста и снятии с него всех обвинений. Более того, речь может идти о смягчении 228-й «наркотической» статьи и о необходимости нового Уголовно-процессуального кодекса. Так в чем же феноменальность дела Голунова? Подробности...
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Марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Югославской войны

Марш-бросок на аэропорт оказался одним из самых знаковых событий Югославской войныФото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС
Двадцать лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, российский контингент в результате марш-броска из Боснии занял аэропорт Слатина в Косово. Почему эта операция считается самым легендарным и авантюрным военным актом Вооруженных сил современной России, какое влияние она оказала на историю Югославской войны – и кто помешал более масштабному участию России в данном конфликте? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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День России как повод ничего не говорить

Аглая Топорова, журналист
Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами? Подробности...
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Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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            12 июня 2019, 17:47

            Текст: Андрей Резчиков

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            «Я же знаю эту фанатичную публику. Их задача состоит в том, чтобы обеспечивать протест по любому поводу. И любой, кто говорит, что ситуация с Голуновым хорошо разрешилась, для них тоже является врагом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Он объяснил, почему те, кто вышел в среду на несанкционированную акцию в Москве, делали это с целью хайпа, а не из желания поддержать журналиста Ивана Голунова.

            Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев убежден, что в субботу в несанкционированной акции в центре Москвы на Чистых прудах участвовали не те, кто хотел поддержать журналиста Ивана Голунова, а любители хайпа и «винтиться по любому поводу».

            «Это те, кто решил похулиганить. На акции уже сказали, что если тебя завинтят. – это подвиг. В протестных группах были призывы идти на акцию, чтобы вас «свинтили и посадили». Люди просто одержимы на этом «винтаже». На каждого протестующего было десять человек с фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы все это выкладывать в Сеть, а потом «про этот случай раструбят по Би-би-си» и создадут репутацию России как тоталитарного государства, в котором журналистов сажают за решетку», – возмутился Матвейчев.

            В среду в пресс-службе ГУ МВД сообщили РИА «Новости» о том, что на несогласованной акции полиция задержала более 200 человек. По данным правоохранителей, всего в шествии участвовали около 1,2 тыс. человек. Задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

            Как заявляли столичные власти, накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия «Свободу Ивану Голунову»: активистов уведомили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.

            Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, заподозрив в сбыте наркотиков, суд отправил его под домашний арест. Сам обвиняемый утверждал, что это месть за его расследования, в частности, похоронного рынка. Во вторник с Голунова сняли все обвинения в связи с недоказанностью его участия в сбыте наркотиков. Министр Колокольцев попросил президента Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

            Эксперт подчеркнул, что на Западе никто не будет разбираться в том, что Голунова уже выпусти на свободу, а дело закрыли и «средний француз будет уверен, что в России самого главного и известного журналиста замучили в тюрьме, а люди, которые пытаются сказать об этом, были жестоко схвачены полицией».

            По его словам, участники акции на Чистых прудах – пятая колонна, работающая на западную пропаганду. Эти же люди расстроились после компромиссного решения по строительству храма в сквере Екатеринбурга и остановки с 15 июня федеральными властями строительства в Шиесе мусорного полигона. Таким людям неважен сам сквер или Голунов, а нужны проблемные ситуации и возможность раскачать ситуацию.

            «Все они предатели родины, это люди, которые работают на то, чтобы против нас вводили санкции. Это люди, благодаря которым мы хуже живем. Это люди, которые несут угрозу войны с Западом, которые систематически портят нашу репутацию в мире. За все за это они вообще-то должны наказываться. Но тем не менее мы даем такие послабления, что позволяем у себя творить такое», – констатировал политолог.

            Матвейчев не удивлен тому, что некоторые участники несанкционированной акции теперь называют Голунова чуть ли не «предателем» за его отказ прийти на марш, а также критикуют руководство «Медузы», в частности, гендиректора сайта Галину Тимченко и главреда Ивана Колпакова, которые отказались от участия в марше.

            «Я же знаю всю эту фанатичную публику. Их задача состоит в том, чтобы обеспечивать протест по любому поводу. И все, кто говорит, что ситуация с Голуновым хорошо разрешилась, для них тоже является врагом. Это экстремизм, они как террористы, которые критикуют собственных же единоверцев за то, что они недостаточно верующие, потому что не подрывают себя где-нибудь на площадях... Поэтому все эти фанатики, которые были сегодня на Чистых прудах, никакую разумную позицию не приняли. В их действиях давно уже отсутствует рациональное. Это психически больные люди. На любую здоровую реакцию у них психический ответ», – считает политолог.

            Что касается решения министра МВД Владимира Колокольцева закрыть дело Голунова, то по оценке эксперта, для большинства людей вчерашний день стал торжеством справедливости и гражданских прав.

            «Мы знаем, что в реальности существует проблемы с так называемыми шитыми делами, когда людей несправедливо обвиняют для статистики или сводят личные счеты, подбрасывают те же самые наркотики и боеприпасы. Естественно, что случаев, когда правоохранительные органы выводят на чистую воду и заступаются за жертву, меньше, чем когда несправедливо пострадавшие все-таки садятся. Но система сработала, в частности, выступили в президентском Совете по правам человека. А то, что сами правоохранители не стали бороться за честь мундира, а признали ошибки – это мужество с их стороны. Если создается такой гигантский хайп, если вы беретесь доказывать, что данный человек виноват, то у вас должны были быть железобетонные доказательства. Здесь мы не только доказательств не увидели, но скорее увидели их искусственное производство. Правоохранители не должны таким образом дискредитировать систему», – считает эксперт.

            Матвейчев особо подчеркнул, что в отличие от Запада в России сработали демократические институты.

            «В Прибалтике преследуется журналист Юрий Алексеев, который обвиняется по пяти статьям уголовного закона Латвии. Среди предъявленных ему обвинений – «деятельность, направленная против Латвии» и «помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии». Алексееву и его коллегам запрещено общаться между собой, писать и редактировать материалы. С тем же успехом на Украине сидит Кирилл Вышинский по обвинению за то, что он работал на российское СМИ. Точно так же на Западе держат Джулиана Ассанжа, который публиковал документы и переписку американских органов власти. Он ничего не придумывал, он просто вывел их на чистую воду. Там институты демократии и инструменты свободы слова не работают. А у нас, пожалуйста: ошибка совершена, ошибка признана. С тем же успехом мы могли бы сказать, что СМИ, зарегистрированное в Риге («Медуза») – не русское и Голунова арестовали за то, что он работал на натовское СМИ, на Ходорковского, который признан у нас человеком, совершавшим преступления...», – подытожил Олег Матвейчев. 


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