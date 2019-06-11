Шиес очищают от слухов и ждут экологов

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:51  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
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            Шиес очищают от слухов и ждут экологов

            Работа информцентра началась с диалога инвесторов и активистов-экологов (на фото справа - замдиректора «Технопарка» Геннадий Титов)   11 июня 2019, 16:18
            Фото: Михаил Мошкин/ВЗГЛЯД
            Текст: Михаил Мошкин, Шиес

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            Экотехнопарк Шиес перестает быть источником общественного напряжения. Накануне инвесторы проекта открыли прямо на рабочей площадке информационный центр. Он доступен для всех — местных жителей, экологов и общественников. Как выглядела перезагрузка диалога с обеспокоенными жителями и экологами?

            Ленский район – красивое название. Но если спросить среднестатистического москвича «где это?», он, скорее всего, пожмет плечами. Якутия? Нет, гораздо ближе ­– меньше тысячи километров от Москвы по прямой, Архангельская область. Зато название полустанка Шиес, в том самом Ленском районе на границе с Республикой Коми на слуху даже у среднестатистического москвича. Уже несколько месяцев ломаются копья из-за планов строительства здесь центра по переработке отходов. Соцсети сотрясали слухи: «диванные эксперты» (по всем вопросам от ракетной техники до экологии) пишут о «свалке» и «мегапомойке», куда, мол, уже эшелонами везут мусор со всей 12-миллионной Москвы.

            Но на самом деле привычной нам свалки нет и не будет; полигон для твердых коммунальных отходов должен быть похожим на немецкий «Ферайнихте Вилле», а вовсе не на недоброй памяти подмосковное «Ядрово». И самое главное – пока нет и полигона. А через пять дней отсюда уйдет и техника, которую задействовали на подготовительных работах. Прежде чем открыться, проекту экотехнопарка Шиес предстоит пройти сложную систему «очистных фильтров» – экспертиз, главной из которых станет ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и общественных слушаний. На авось сделать не получится.

            Но дымовая завеса домыслов и спекуляций – вещь иногда повреднее дыма от горящей свалки. Вполне понятная тревога местных жителей и беспокойство экозащитников постоянно постегивают провокации. Вот и 10 дней назад с поезда Москва-Воркута сняли команду футбольных фанатов, а тогда же, в ночь на 1 июня злоумышленники подожгли в рабочем поселке Урдома (30 километров от Шиеса) дом Сергея Литвинова, соучредителя Фонда развития Ленского района. Кому-то не понравилось, что Сергей выступал за диалог между протестующими эко-активистами из палаточного лагеря и инвесторами экотехнопарка. За последние две недели на Шиесе «задержано порядка 30 лиц за различные правонарушения – в основном, самоуправство и нарушение общественного порядка. Те, кто нами были задержаны, в большинстве своем – представители других регионов: Вологодская область, Москва, Санкт-Петербург», – сообщил полковник полиции Юрий Денисенко, замначальника управления обеспечения охраны общественного порядка ГУOOОП МВД.

            Дефицит информации о сложном с технической и экологической точки зрения проекте ожидаемо попрождает домыслы и страхи. Накануне инвесторы Шиеса открыли на самой площадке постоянный информационный центр для обратной связи с местными жителями, экологами, и вообще со всеми желающими. Такой же центр, призванный заполнить информационный вакуум, чуть раньше заработал в Яренске, «столице» Ленского района, позже, возможно – в Архангельске и Сыктывкаре.  Гендиректор фирмы-инвестора, компании «Технопарк» Евгений Пеняев, спеша на открытие информцентра, рассказывает по дороге: «В ближайшее время, также в июне, такой же информационный центр  откроется в Урдоме.

            Центры будут в открытом доступе. Будет показана вся технология строительства, наши специалисты будут отвечать на все интересующие вопросы. Местные жители смогут по-прежнему придти на площадку.

            Веб-камеры, которые фиксируют происходящее на объекте, уже начали работу – можете посмотреть на сайте. Там же, на сайте можно будет задать вопросы в онлайн-режиме».

            Шиес в переводе с языка коми – «речка, изогнутая как хомут». Впрочем, от платформы до одноименной речки довольно далеко – вблизи участка, где может появиться полигон ни ручьев ни озер нет. Говорят, когда-то здесь был поселок, теперь – только станция Сольвычегодской железной дороги. До ближайшего обжитого места – села Мадмас на той же железнодорожной ветке, двадцать километров. К слову, это на два километра больше, чем от здания мэрии Рима до римского же полигона Малагротта.

            По обеим сторонам железнодорожного полотна теснится лес – точнее, здесь это уже тайга. Площадка для изыскательных работ со всей ее техникой и временными постройками и ангарами выглядит островком в сравнении с зеленым морем. Вдоль дороги тянутся горы гравия – «инертного материала», как говорят строители. Гравий нужен для отсыпки железнодорожных путей, а еще с этих гор открывается отличный вид на площадку и на ставку экологов.

            В Шиесе по-московски жарко и душно, и по-северному тихо. Тишину нарушает разве что шум редких «товарняков», да кукареканье петуха – в палаточном лагере эко-активистов обзавелись живностью. Лагерь легко заметить с железной дороги – над ним развевается множество флагов: российский триколор, советский стяг  с серпом и молотом, а выше всех почему-то кубинский. В лагере добротные палатки, своя импровизированная баня в лесу, своя медицинская служба – в чем-то «гуляй-поле» протестующих выглядит основательнее временных сооружений, в котором сейчас дорабатывают последнюю неделю рабочие и водители самосвалов и бульдозеров. После 15 июня полностью сворачиваемся, – поясняет замруководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов (автодоровцы привлекали местных жителей для строительства технических дорог на объекте).

            Открывшийся в понедельник на площадке информационный центр - шатер, увешанный графиками и диаграммами. Впрочем, внутри умещается длинный стол, за которым легко может расположиться с десяток участников дискуссии, и это не считая тех, кто может собраться вокруг. Когда информпалатка «свернется», не сообщается. Самый логичный ответ – когда будут разъяснены накопившиеся вопросы.

            Общение руководства фирмы-инвестора с делегацией пришедших из лагеря активистов, начинается еще до открытия информцентра, на ходу. И тут развеивается еще один стереотип. Среди активистов не заметно ни радикалов-фанатиков, ни шоу-фриков вроде Андрея Христофорова, больше известного как Древарх Просветленный («человек-дерево» из Архангельска одно время «зажигал» и на Шиесе). С виду активисты похожи на советских стройотрядовцев – походная одежда, жилетки с надписями, значки и нашивки и т.д. Люди со своим списком скопившихся вопросов. На некоторые собеседникам-инвесторам, кажется, ответить довольно легко. «Что это у вас за технология – сначала измельчение, потом сортировка отходов? Нелогично!». После сбора отходов сначала отфильтровывается органика, затем оставшееся «богатство» измельчается, после чего происходит вторичная сортировка, объясняют руководители «Технопарка». А технология измельчения и брикетирования отходов – шведская, фирмы Flexus Balasystem AB.

            Некоторые вопросы, другие требуют долгой и сложной дискуссии. «Как минимум, хотелось бы, чтобы была сторона для диалога.

            Планируем обращаться в информационный центр за разъяснением, – говорит газете ВЗГЛЯД активист по имени Константин. – Потому что, нам, конечно, могут рассказать, как всё экологично и чисто – нужно, чтобы было и доверие к этому. Какое может быть доверие после года противостояния. Как мы сможем это контролировать?».

            Например, такой вопрос. Речка Шиес впадает в Вычегду (на ней стоит Сыктывкар), а та впадает в Северную Двину, на которой стоят Котлас и Архангельск. Что, если брикеты с твердыми отходами, которые собираются «хоронить» на Шиесе, прохудятся и отходы попадут в почвенные воды?

            «Уже проводились изыскания. Компания «Экопоморье», которую нанимал МосводоканалНИИпроект, подготовила отчет, – ответил газете ВЗГЛЯД зам гендиректора компании «Технопарк» Геннадий Титов. – На территории, которая принадлежит железнодорожной станции, а это 56 гектаров, забурили 22 скважины, глубиной в 20 метров и более. Первые полтора метра там – торфяник, еще что-то. Дальше идет очень мощный, плотный «глиняный замок». До 20 метров бурили, никакой воды не было, чистая глина. Я пока не говорю про территорию, которая у нас под размещение и складирование брикетов. Но по предварительным, неофициальным изысканиям, то, что здесь называют «болотом», это, скорее всего, просто верховодка. Дождевые и снеговые воды, которым рельеф мешает уходить в какие-то ручьи или речки».

            Но, подчеркнем,

            никакое складирование не будет разрешено без гидрологического мониторинга и экологических экспертиз,

            о ходе и о результатах которых будут оповещать граждан через информцентры. «По графику, сначала предполагался конец 2020 года. Все будет зависеть от прохождения экспертиз», – отмечает Пеняев. В частности, эксперты должна оценить надежность технологии, которую представили инвесторы экотехнопарка.

            Если вкратце, то технология должна выглядеть так. Сначала отходы сортируются и упаковываются в Москве – в двух центрах, в Некрасовке и рядом с платформой с «романтичным» названием Бойня. Здесь происходит прессование и брикетирование. «Брикет стягивается металлической проволокой или пластиковой сеткой, и закатывается в 14-15 слоев полиэтиленовой пленки. Пленка закупается в Германии», – поясняет Титов. Далее брикеты по железной дороге предполагается доставлять на площадку экотехнопарка Шиес. Отходы из Архангельской области «Технопарк» пока не планирует вести на Шиес – но, как сообщили журналистам руководители компании, такой вариант не исключается в будущем. Первая очередь полигона, которую инвесторы хотели бы запустить в 2021 году, должна включать в себя два участка (они называются «картами размещения») по 7,5 гектаров каждая. «Карты», как предполагается, могут принять до 2 млн тонн брикетированных твердых отходов. И здесь начинается самое важное.

            Как заверяют инвесторы, попадание вредных веществ из брикетов в почву практически исключено. «Дно «карты» засыпается песком, сверху закладываются бентонитовые маты. Внутри этих матов – бентонитовая глина. При затворе водой, она действует как гидрозамок: если где-то случайно арматурой проткнули, она сама «закрывает» пробоину, – подчеркивает Титов. – Дальше выкладывается геомембрана, защитный экран и сверху опять закрывается песком, слоем 20-25 см. А потом только начинается складирование брикетов». Кроме того, добавляет представитель «Технопарка», как правило, «вокруг всех полигонов строится трехметровая дамба, защитное «корыто» – туда закатывается глина, получается своего рода замок, чтобы материал не расползался». Сама по себе технология прессовки-брикетирования-упаковки затрудняет образование токсичного жидкого фильтрата, но в экотехнопарке будет налажен сбор фильтрата и систем очистных сооружений, подчеркивает Титов.

            Но – и об этом постоянно шла речь во время общения инвесторов с жителями и активистами – пока это лишь планы. На площадке после 15 июня все работы прекратятся (а де факто они завершились уже к понедельнику), а площадка будет ждать экологов, геологов, гидрологов, инженеров и других экспертов. Главное здесь, как и в медицине, придерживаться принципа «не навреди» – о котором, в связи с ситуацией вокруг Шиеса, напомнил президент Владимир Путин.


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