Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:14  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

Владимир Можегов, публицист
Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
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Из жизни беспозвоночных

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Последние бастионы, еще сдерживающие натиск варварского вторжения, должны быть расшатаны и подорваны. Армейскую репутацию еще никогда во Франции не атаковали так открыто и топорно. Причем сразу с двух флангов политкорректности. Подробности...
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Такое «регулирование» может просто «убить»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Россия отмечает Пасху

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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          Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

          Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»   9 апреля 2018, 20:40
          Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          «Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором?

          Социальные протесты против опасных мусорных свалок вокруг подмосковных городов заставили власти обратить пристальное внимание на проблему утилизации бытовых отходов. О том, как лучше решить эту проблему и как заставить россиян научиться сортировать свой мусор, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. 

          ВЗГЛЯД: В России 90% бытовых отходов захораниваются, сжигается примерно 2%, еще 8% используется повторно, и не всегда речь о переработке. Как в мире решается проблема утилизации бытового мусора?

          Дмитрий Миронов: Во всех странах, в том числе в России, установлена иерархия обращения с отходами. Есть методы работы с бытовыми отходами. Высшим, первым, уровнем является снижение образования отходов, то есть создание экономических и технологических условий для уменьшения объемов отходов. Потребление товаров растет – и объем отходов сейчас только растет. В России один гражданин в среднем образует 400 кг отходов в год. В США, как крупнейшем потребителе товаров и ресурсов, и вовсе 700 кг на человека.

          Один из методов, за который и мы выступаем как ОНФ, – это вовлечение товаров во вторичный оборот. Минприроды готовит документ, в котором речь идет об установлении нормативов переработки тех или иных видов отходов – бумага, тара, стекло и т. д. Там более 50 наименований, по которым устанавливается процентный норматив для утилизации. Если производитель не утилизирует эти товары, то он платит экологический сбор. Проблема в том, что крупные мировые корпорации, которые работают в России, пролоббировали принятие заниженных нормативов, что не будет стимулировать развитие отрасли. Мы обращались лично к министру природных ресурсов Сергею Донскому, он обещал, что все будет исправлено. Пока ничего не исправлено, ждем.

          ВЗГЛЯД: Как это должно работать на практике?

          Д. М.: Мы предлагаем ввести коэффициенты для суммы экологического сбора. Коэффициент зависит от того, насколько перерабатываема или насколько экологична упаковка. Если упаковка биоразлагаема или ее можно легко пустить во вторичный оборот, то тогда коэффициент к экологическому сбору минимальный или даже меньше единицы. Если в упаковке используется полипропилен, который не перерабатывается, или композитный материал, то будет максимальный коэффициент. Как и в случае, если производитель использует упаковку для своего товара, которая превышает нормативы. Например, упаковка по объему больше, чем объем товара в ней, в несколько раз. Благодаря этому станет меньше производителей, которые используют красивую, но не перерабатываемую упаковку как некий маркетинговый ход. Эти меры позволят нам снизить объем отходов, которые отвозят на помойку.

          ВЗГЛЯД: А как собирать эти отходы, которые можно переработать?

          Д. М.: Создание условий для сбора вторичных фракций – пластиковые и стеклянные бутылки. Бумага – это следующий этап работы. Стеклотара должна быть возвратная: общая стоимость продукта в стекле должна включать залоговую стоимость, и должна быть возможность ее вернуть и получить за нее залоговую стоимость. Это стекло может идти обратно производителю или на производство листового стекла, из которого будут выпущены новые стеклянные бутылки. Стеклобой, в отличие от кварцевого песка, существенно удешевляет себестоимость производства стеклянной тары. То же самое для пластиковых бутылок.

          И, конечно, необходимо создать инфраструктуру для сбора отходов около домовладений, надо обеспечить загрузку уже существующих предприятий по переработке. А когда рынок почувствует изменения, появятся инвестиции в расширение мощностей для переработки появившегося сырья. Переработчики говорят, что у них есть пул инвесторов, готовых вкладываться в эту отрасль.

          ВЗГЛЯД: О какой инфраструктуре идет речь и как заставить население сортировать мусор?

          Д. М.: Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. И два мусоровоза: один везет грязные отходы, а второй – чистые до пункта сортировки, а дальше по заводам. Чистые отходы – это бумага, пластик и стекло, все остальное – грязные отходы. Плюс отдельно опасные отходы – батарейки, ртуть и другое. Мы недавно проводили опрос, 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу. Что они за это хотят? Половина хотят скидок за оплату ЖКУ в квитанции. Это сумели реализовать в Белоруссии, неужели мы не сможем?

          ВЗГЛЯД: А как это можно отследить на практике, кто сортирует свой мусор, а кто нет?

          Д. М.: Есть много способов. Например, как в Швеции – за счет выпуска специальных пакетов или выпуска штрих-кодов к этим пакетам.

          На пункте досортировки фиксируется, какая квартира или дом сортировала отходы и должна получить скидку на оплату ЖКУ.

          Штрих-коды легко может печатать любая управляющая компания на принтере, делается единая база.

          ВЗГЛЯД: И насколько может снизиться стоимость ЖКУ, если делить мусор на чистый и грязный?

          Д. М.: Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше.

          Второй уровень в иерархии обращения с отходами – это рециклинг: вторичный оборот пластика, бумаги и стекла, о котором мы сказали, и рекуперация отходов.

          Рекуперация – это выделение полезных фракций в отходах. Например, речь о предметах бытовой техники. Должны быть созданы условия в розничных сетях по продаже этой техники.

          ВЗГЛЯД: То есть можно прийти в магазин, сдать старый холодильник и получить скидку на новый, а старый уже будет разобран и полезные детали пойдут на переработку?

          Д. М.: Да. По такой схеме должны работать все розничные сети бытовой техники или электроники. И это должен быть не маркетинговый ход, а прописанная в законе обязанность. Розничные магазины – это инфраструктура, а производитель в данном случае платит утилизационный сбор, который получают переработчики отходов. Это работает на автомобилях и будет работать с бытовой техникой.

          Третий уровень – это компостирование либо сжигание грязных отходов. Захоронение – это самый низкий уровень. Компостированием бытовых отходов занимаются в Израиле, они получают биогаз, из которого производят энергию. У нас подобным образом получают электроэнергию в Симферополе. И так можно делать на любом полигоне в Подмосковье, если поставить голландские установки по дегазации и газовую электрическую турбину ярославского производства. Полигоны являются источниками биогаза в течение 20 лет, который либо сжигают, либо производят электроэнергию.

          ВЗГЛЯД: А сжигание отходов не считается разве самым вредным?

          Д. М.: Считается, если завод работает не по правилам и стандартам. Мы предлагаем все предприятия по сжиганию мусора оснастить не только фильтрами, но и газоанализаторами с выводом в интернет данных о выходах из трубы мусоросжигательного завода. Все технологии есть.

          На самом деле ничего нет вреднее полигона, который, как ни крути и как ни собирай, наносит вред воде, почве и воздуху, и страдают целые города, например Волоколамск.

          ВЗГЛЯД: Но жители населенных пунктов, рядом с которыми хотят построить мусоросжигательные заводы, выступают не менее активно против, чем жители городов, рядом с которыми находятся свалки. Как избежать и здесь социального недовольства? Может, дать льготы и преференции, как это сделано в Японии, где много мусоросжигательных заводов?

          Д. М.: Вполне можно предоставить экономические льготы, например сделать ниже налог на землю и имущество в зоне влияния предприятия.

          ВЗГЛЯД: И насколько все это позволит снизить количество мусора?

          Д. М.: Все эти меры должны привести к тому, чтобы объем отходов сократился на 30–50% в зависимости от региона и морфологического состава отходов в этом регионе. Бумагу, например, могут использовать для розжига печи. Уже через три года, думаю, будут заметны первые результаты. 


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