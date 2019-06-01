Направлявшихся на станцию Шиес футбольных фанатов сняли с поезда

На станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство экотехнопарка, готовится провокация с участием националистов и футбольных фанатов из других регионов, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей.

В ночь на 1 июня в Урдоме было три поджега: дома сторонника строительства экотехнопарка, зданий полиции и почты, – пишут «Новые известия».

Днем с поезда «Москва-Воркута» сняли футбольных фанатов, которые направлялись на станцию Шиес. Сейчас с ними проводятся воспитательные беседы.

Полномасштабная провокация с участием примерно 100 человек, как сообщает издание, планировалась в ночь на 2 июня.

Напомним, почти половина граждан, задержанных на станции Шиес, оказались жителями других регионов России – в основном Москвы и Санкт-Петербурга. К 15 июня работы на станции Шиес будут законсервированы. До того сообщалось, что работы в экотехнопарке завершатся до 15 июня.

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