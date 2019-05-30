Инвестор экотехнопарка «Шиес» назвал срок завершения подготовительных работ

ООО «Технопарк» как инвестор проекта ЭкоТехноПарк «Шиес» подтвердил намерение завершить работы на железнодорожной станции Шиес, выполняемые в рамках первого этапа по инженерной подготовке территории, до 15 июня 2019 года.

В настоящее время на участке ОАО «РЖД» на станции Шиес в стадии завершения находятся работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчанно-гравийной смесью, которые планируется завершить 4 июня 2019 года. Это необходимо сделать в полном объеме для обеспечения безопасной эксплуатации объектов железной дороги. Для выполнения данных работ на станции Шиес организованна доставка и разгрузка инертных материалов (песок и гравий). Кроме того, продолжаются работы по ограждению территории, которые также являются частью первого этапа, говорится в сообщении на сайте шиес.рф.

Компания обращается ко всем гражданам, находящимся на территории станции Шиес, не препятствовать проведению данного вида работ, поскольку это существенно влияет как на сроки проведения работ, так и на безопасную эксплуатацию объектов железнодорожного хозяйства.

Компания обращает внимание, что все работы выполняются при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования. ООО «Технопарк» получены все необходимые документы и согласования – договора аренды, акт-допуск на производство работ, в рамках которого производится установка ограждения территории. Распространенная ранее информация о том, что установка ограждения выполнена с нарушением законодательства, не соответствует действительности.

ООО «Технопарк» с октября 2018 года предоставляет всю актуальную информацию о ходе реализации проекта как на публичных мероприятиях, так и в средствах массовой информации.

Для обеспечения доступа граждан и представителей общественности к достоверной информации о проекте создания ЭкоТехноПарка «Шиес» на территории, арендуемой у ОАО «РЖД» в районе станции Шиес, будет организовано представительство ООО «Технопарк», в котором любой желающий сможет ознакомиться с материалами о проекте, применяемым технологиям как при планируемом строительстве, так и эксплуатации объекта, получить необходимые пояснения у специалистов.

Также на официальном сайте проекта www.shies.ru будет организована круглосуточная онлайн трансляция с территории станции Шиес. Также будет доступна форма обратной связи, где пользователи смогут задать специалистам компании вопросы о проекте.

ООО «Технопарк» напоминает, что после разработки проектной документации в соответствии с российским законодательством будет проведена процедура оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которой будут организованы все необходимые общественные слушания.

На всех этапах будет проходить обсуждение проекта с жителями Ленского района Архангельской области. Кроме того, к работе по оценке проекта будут привлечены заинтересованные представители общественных организаций, эксперты профессионального российского и зарубежного сообщества.

После прохождения указанных мероприятий будет проводиться Государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и Государственная экспертиза всей проектной документации.

Только в случае получения положительного заключения по итогам всех этапов, начнется осуществление строительных работ, непосредственно связанных с реализацией проекта ЭкоТехноПарка «Шиес».

Ранее президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области.

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