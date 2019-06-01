Половина задержанных на «Шиесе» оказались жителями других регионов

Почти половина граждан, задержанных на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство экотехнопарка, оказались жителями других регионов России – в основном Москвы и Санкт-Петербурга, заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального МВД Александр Якушев.

Якушев сообщил, что находящиеся в настоящее время на станции Шиес представители правоохранительных органов занимаются охраной общественного порядка и безопасности, передает агентство «Комиинформ».

«Речь идет как о безопасности работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников РЖД, охранников, обслуживающего персонала, так и о безопасности протестующих граждан. Органы внутренних дел будут находиться здесь до завершения подготовительных работ», – отметил он.

По его словам, полиция пресекает правонарушения, совершаемые протестующими, в основном, в соответствии со статьями 19.1, 19.3, 20.2.2 КоАП РФ.

Всего задержано более 20 лиц, составлено около 30 протоколов об административных нарушениях.

При этом около половины граждан, в отношении которых составлены протоколы, являются жителями других регионов России, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что к 15 июня работы на станции Шиес будут законсервированы. До того сообщалось, что работы в экотехнопарке «Шиес» завершатся до 15 июня.

Напомним, президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном «Шиес» в Архангельской области.

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