К 15 июня работы на станции Шиес будут законсервированы

Работы по инженерной подготовке территории экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области будут завершены к 15 июня; для журналистов и общественности на станции Шиес открывается информцентр, в котором можно получить всю необходимую информацию о строительстве объекта, сообщил представитель инвестора – замруководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Запорин.

31 мая состоялся первый совместный пресс-тур на территорию будущего экотехнопарка «Шиес» с участием журналистов из двух соседних регионов. Представителям около десятка региональных СМИ продемонстрировали разгрузочно-погрузочную площадку на станции Шиес, которая находится в высокой степени готовности, передает «Комиинформ».

По словам Запорина, в данный момент на площадке завершаются работы по инженерной подготовке территории, монтажу заграждений, систем видеонаблюдения. Завершены работы по обустройству внутриплощадных дорог и электросетей.

«Это первый этап, который будет полностью завершен к 15 июня. Далее запланированы работы по разработке проектной документации экотехнопарка, получению экспертных заключений и прохождению всех установленных законом процедур. После в соответствии с российским законодательством будет проведена процедура оценки воздействия на окружающую среду и организованы все необходимые общественные слушания по проекту сооружения экотехнопарка», – добавил он.

К оценке проекта привлекут общественные организации, экологов, общественность, экспертов профессионального сообщества. По итогам обсуждений будет проводиться государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и государственная экспертиза всей проектной документации.

Отмечается, что пока на площадке не начат ни один процесс, требующий по закону России обсуждения с жителями и их одобрения. Эти процессы предстоят только после проведения госэкспертиз и подготовки ОВОСа.

Запорин подчеркнул, что до момента получения всех согласований и экспертиз, а также открытого обсуждения с общественностью, строительство в Шиесе начато не будет.

Поскольку все этапы реализации подобных проектов имеют определенные сроки и последовательность, говорить о начале какого-либо строительства и, тем более, о завозе мусора на несуществующий объект не приходится.

«После завершения инженерно-подготовительных работ на «Шиесе» останется охрана и персонал, которые будут обслуживать (...) территорию, здания и созданную инфраструктуру. Это около 60-70 человек. Сама площадка будет законсервирована до прохождения всех экспертиз. До этого состоится прием площадки ОАО РЖД и составлен акт, подтверждающий сохранность железнодорожных путей. Строительные работы, связанные с реализацией проекта экотехнопарка «Шиес», могут начаться только в случае положительного заключения по итогам всех этапов, в том числе одобрения проекта общественностью региона», – сказал представитель ГБУ «Автомобильные дороги».

Кроме того, инвестором принято решение заполнить создавшийся информационный вакуум вокруг данной территории, который «наполняется» разного рода догадками - 31 мая на станции Шиес заработал информационный центр, где все желающие могут получить исчерпывающую информацию по объекту. В полную силу инфоцентр заработает 10 июня.

Также будет обновлен сайт ООО «Технопарк», где в оперативном режиме будет появляться информация о состоянии объекта и вестись онлайн-трансляция с территории «Шиеса».

Запорин добавил, что журналисты и активные жители региона на регулярной основе смогут посещать территорию технопарка и контролировать ход работ, а также получать ответы на все вопросы.

Инвестор и сейчас готов обсуждать любые вопросы и именно с этой целью открывает информационный центр.

Ранее стало известно, что работы в экотехнопарке «Шиес» завершатся до 15 июня.

Напомним, президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном «Шиес» в Архангельской области.

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