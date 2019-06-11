Голунов не пойдет на марш в его поддержку

Журналист «Медузы» Иван Голунов после своего освобождения сообщил, что не планирует идти на марш в его поддержку, а предпочитает уделить внимание близким.

«Я бы, собственно, рекомендовал обращать и поддерживать внимание к каким-то ситуациям несправедливости. Я плохо знаю про марш, я сейчас стал об этом узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш», – передает его слова «Интерфакс».

Он сказал, что сам не пойдет на акцию, так как хотел бы прийти в себе.

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что с Голунова сняли электронный браслет, с помощью которого контролировался домашний арест, передает ТАСС.

Журналист покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, передает РИА «Новости».

Голунов также сообщил, что продолжит заниматься расследованиями.

«Я буду и дальше заниматься расследованиями, в том числе похоронного бизнеса. Мне нужно оправдать доверие», – сказал он после выхода из здания ГСУ ГУ МВД по Москве.

Его встретили аплодисментами и криками «Ваня! Ваня!»

Он признался, что никогда не думал, что это может произойти с ним.

«И лучшей компенсацией для меня станет то, если этого ни с кем не будет происходить», – сказал журналист.

Голунова обвиняли в якобы попытке сбыта наркотиков, но во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Позже стало известно об освобождении Голунова из-под домашнего ареста.

До его оправдания планировалось несколько акций в поддержку Голунова, в том числе несогласованная 12 июня.