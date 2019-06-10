Россия заявила о «лжи и инсинуациях» со стороны Косово

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что вместо извинений от Косово за избиение российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова получены лишь ложь и инсинуации.

До этого на Совбезе ООН посол непризнанной республики Косово в США Влёра Читаку заявила, что Краснощеков «мешал действиям полиции» и «отказывался предъявить удостоверение», а с его здоровьем не случилось «ничего серьезного», пишет РИА «Новости».

«Мы внимательно выслушали выступление госпожи Влёры Читаку, ее, честно говоря, благодарить не за что, разве что за красноречивый пример лжи, инсинуаций и разжигающих ненависть российских исторических фантазий, недостойных зала заседаний Совета Безопасности», – сказал Полянский.

«Это вместо того, чтобы попросту извиниться за разбойничьи действия своих соотечественников, чего многие из нас, честно говоря, ждали», – добавил зампостпреда.

Он также заявил, что Совбез ООН должен постоянно контролировать ситуацию в Косово, так как без этого косовские власти чувствуют свою безнаказанность, передает ТАСС.

По его словам, это может «подтолкнуть регион к новому кровопролитному противостоянию, в котором ни члены СБ ООН, ни Сербия, ни соседние государства не заинтересованы».

«Нам очевидно, что после сегодняшнего заседания оказались полностью посрамлены те, кто вопреки здравому смыслу и деградации ситуации на местах настаивает на сокращении времени, необходимого для обсуждения косовской тематики в Совете Безопасности ООН», – уверен Полянский.

Напомним, 28 мая косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с преступностью, в результате чего Краснощеков получил тяжелые травмы и был доставлен в Белград, а косовские власти нарушили его дипломатический иммунитет и объявили персоной нон грата.