Избитый в Косово российский дипломат доставлен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков, который во вторник пострадал в ходе операции косовского спецназа, доставлен в Белград, сообщила пресс-служба посольства России в Сербии.

«Да, доставлен», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства.

У Краснощекова диагностирован перелом скуловой кости и верхней челюсти, он пройдет лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

Ранее сообщалось, что власти Косово отпустила Краснощекова, хотя ранее препятствовали этому, надеясь добиться снятия с него дипломатического иммунитета и возбуждения уголовного дела.

Во вторник утром полиция самопровозглашенной республики Косово провела операцию на севере края. В результате были задержаны 22 человека, в том числе Михаил Краснощеков. Он получил тяжелые травмы. Позже он был выпущен из-под стражи, но оставался в Косово.

Приштина утверждает, что он якобы находился возле баррикад вместе с сербами, а также сопротивлялся правоохранительным органам.

МИД России назвал «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово.