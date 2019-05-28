МИД назвал «вопиющим актом» задержание россиянина в Косово

Москва расценивает задержание россиянина Михаила Краснощекова в Косово как «вопиющий акт» и требует от миссии ООН в Косово предоставить исчерпывающую информацию по его аресту, заявили в МИД России.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», – говорится в сообщении МИД России.

Москва также потребовала от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. По последним данным, задержаны 22 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил, что Краснощеков был задержан, так как сопротивлялся действиям правоохранительных органов. В настоящее время россиянин находится в больнице города Митровица с ранениями.

Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность подразделений армии и полиции Сербии.

МИД России назвал вызывающее поведение косоваров прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Евросоюза и США.