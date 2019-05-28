Полиция Косово рассказала о задержании россиянина

Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был задержан возле баррикад в общине Зубин Поток на севере самопровозглашенной республики, где проходила операция косовского спецназа, сказал глава местной полиции Рашит Калай.

«Мы их задержали (двух сотрудников ООН) в районе баррикад ввиду их участия (в препятствовании действиям косовского спецназа)», – передает его слова «Интерфакс».

Утверждается, что Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами, мешавшими поведению операции.

Сербские СМИ, однако, утверждают, что Краснощекова избили за использование сербского языка. В больницу он попал с ушибами глаза и челюсти, он получил помощь амбулаторно и покинул больницу.

Ранее врачи сообщили, что Краснощеков получил серьезные травмы головы.

Во вторник утром Краснощеков и еще один сотрудник миссии ООН оказался в числе 22 задержанных после операции полиции Косово на севере края и в Метохии.

Президент Косово Хашим Тачи объяснил задержание россиянина тем, что он якобы сопротивлялся действиям правоохранительных органов.