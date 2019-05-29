Косово потребовало лишить иммунитета россиянина из миссии ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила пообещал добиваться снятия иммунитета сотрудника миссии ООН у россиянина Михаила Краснощекова, который во вторник был отпущен полицией Косово.

«От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело», – заявил косовский прокурор, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Insajderi.

Во вторник Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.

МИД России назвал «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово. В Совфеде расценили задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям. Посол России в Сербии Александр Чепурин потребовал наказать виновных в нападении на дипломата в Косово.