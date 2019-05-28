Россия потребовала наказать виновных в нападении на дипломата в Косово

Посол России в Сербии Александр Чепурин потребовал расследовать «нападение так называемых косовоалбанских полицейских на Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником ООН и обладающего дипломатическим иммунитетом» и привлечь виновных к ответственности.

Комментируя инцидент на странице дипмиссии в соцсети Facebook, посол России в Сербии назвал «нападение так называемых косовоалбанских полицейских на Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником ООН и обладающего дипломатическим иммунитетом, грубейшей провокацией и очередным проявлением неуважения Приштины к нормам международного права и цивилизованного общения».

Посол сообщил, что «в ходе захвата Михаил подвергся насилию, ему нанесены серьезные телесные повреждения», отметив, что для освобождения Краснощекова посольством России в Сербии и канцелярией в Приштине были предприняты активные усилия.

«В настоящее время он находится под наблюдением врачей в госпитале в сербонаселенной Северной Митровице, с ним российские дипломаты», – сообщил Чепурин.

«Будем требовать от контролирующих ситуацию в крае международных присутствий расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности», – подчеркнул посол.

Во вторник Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.

МИД России назвал «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово. В Совфеде расценили задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям.