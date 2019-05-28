Сенатор расценил задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям в Косове

«Это пролог силовых боевых действий. В этом опасность ситуации», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он прокомментировал рейд косовской полиции, в результате которого был задержан сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал «абсолютно незаконным» задержание сотрудника миссии ООН в Косово гражданина России Михаила Краснощекова. «Краснощеков занимается своей профессиональной деятельностью, является сотрудником миссии ООН. Всегда, даже во время «пограничных ситуаций», в отношении таких людей власти ведут себя предельно аккуратно», – сказал сенатор.

Политик назвал произошедшее демонстративной антироссийской и антисербской акцией. «Сербы правы, когда расценивают эти действия как пролог дальнейшего вытеснения сербского населения из Косова физическим путем. Это пролог силовых боевых действий. В этом опасность ситуации, а не только в факте противоправного задержания нашего гражданина», – считает Морозов.

Сенатор подчеркнул, что почти уверен в ухудшении ситуации в регионе. «Все это делается для того, чтобы создать еще более конфликтную ситуацию и под негласным присмотром и при молчаливом согласии натовских структур зачищать поляну от сербского присутствия», – подытожил Олег Морозов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник рано утром. Косовские полицейские вторглись на север Косова и Метохии на бронированных автомобилях. По последним данным, задержаны 22 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК) гражданин России Михаил Краснощеков.

МИД России расценил задержание Краснощекова как «вопиющий акт» и потребовал от миссии ООН в Косово предоставить исчерпывающую информацию по его аресту. Москва также потребовала от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи (со времен косовской войны известен как Змей) заявил, что Краснощеков был задержан, так как сопротивлялся действиям правоохранительных органов. После задержания россиянин находился в больнице города Митровица с ранениями. Ближе к середине дня стало известно о его освобождении.