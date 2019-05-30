Власти Косово отпустили избитого российского дипломата

Посольство России в Сербии пока не подтвердило отправку в Белград российского сотрудника миссии ООН с ранениями Михаила Краснощекова, однако по ней ведется активная работа, сообщила пресс-секретарь дипмиссии Маргарита Комиссарова.

В посольстве сообщили, что российского дипломата собираются перевести на лечение в главный госпиталь Сербии – Военно-медицинскую академию в Белграде.

«Наши коллеги в Косовска-Митровице активно работают со всеми присутствиями, чтобы обеспечить отправку Краснощекова в Белград. Подтверждения отправки дипломата в Белград у нас нет», – приводит ТАСС слова Комиссаровой.

При этом замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек заявил, что Краснощекова отправили в Белград автомобилем, передает РИА «Новости».

«Мы положили его в машину ООН, отправили в сопровождение одну нашу (машину), и они поехали в сторону Белграда. Оформили все, как требуется, чтобы с нашей стороны все было исправно», – сказал Елек.

Ранее он говорил, что получившему в результате действий косовской полиции переломы скуловой кости и верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Белграде. Однако Елек затруднился сказать, получено ли разрешение на транспортировку дипломата от властей Приштины.

Ранее Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с нападением на российского сотрудника миссии ООН в Косово.

Напомним, во вторник утром полиция самопровозглашенной республики Косово под предлогом борьбы с организованной преступностью начала операцию на севере края: силовики вторглись на бронеавтомобилях в Метохию. Были задержаны 22 человека, в том числе российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, который получил тяжелые травмы головы и лица.

По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами. Президент Косово Хашим Тачи объяснил его задержание сопротивлением действиям правоохранительных органов.

МИД России назвал «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово. В Совфеде расценили задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям. Позже россиянина выпустили из-под стражи, однако Косово потребовало лишить его иммунитета сотрудника миссии ООН, «чтобы возбудить против него дело».