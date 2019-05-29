СК начал доследственную проверку из-за нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с нападением на российского сотрудника миссии ООН в Косово.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные СК.

Напомним, во вторник утром полиция самопровозглашенной республики Косово начала операцию на севере края: силовики вторглись на бронеавтомобилях в Метохию. Были задержаны 22 человека, в том числе российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, который получил тяжелые травмы головы и лица.

По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами. Президент Косово Хашим Тачи объяснил его задержание сопротивлением действиям правоохранительных органов.

МИД России назвал «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово. В Совфеде расценили задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям. Позже россиянина выпустили из-под стражи, однако Косово потребовало лишить его иммунитета сотрудника миссии ООН, «чтобы возбудить против него дело».