В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово

Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.

«Арест и содержание под стражей Краснощекова и сербского сотрудника миссии ООН Деяна Димовича не соответствовали их статусу, привилегиям и неприкосновенности», – пояснил де Суарес, передает «Интерфакс».

Он добавил, что оба сотрудника имели полномочия разобраться на месте в ситуации.

28 мая косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью. Краснощеков получил тяжелые травмы во время операции. Его отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. Власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата.

Избиение россиянина было вынесено на обсуждение в ходе заседания Совета Безопасности ООН.