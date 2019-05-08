Лужков раскрыл причину поездки в КНДР

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил свою поездку в Северную Корею, отметив, что она носила исключительно туристический характер.

«Смотрели красоты природы, посмотрели столицу, ну и вернулись в Москву», – сообщил он, передает РИА «Новости».

По его словам, это было очень интересное, хотя и непродолжительное путешествие.

Лужков добавил, что не встречался с местными политиками. «Никакой политики, никаких официозов, и это даже очень хорошо», – добавил он.

Ранее стало известно, что Лужков и его жена Елена Батурина провели Первомай в КНДР. Об этом рассказали очевидцы, которые видели пару в различных туристических местах страны и даже сделали соответствующие фотографии.