Савченко нацелилась на пост министра на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, какие министерские кресла могла бы занять при президентстве Владимира Зеленского.

По ее словам, она была бы «полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», передает «112 Украина».

Савченко сообщила, что общалась с представителями команды Зеленского, но не с самим избранным президентом, передает РИА «Новости».