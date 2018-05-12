На Украине воссоздали планировавшийся Савченко теракт в Раде

Украинские специалисты провели на полигоне «экспертное воссоздание» теракта, который, как утверждают следователи, якобы планировала совершить в Верховной раде депутат Надежда Савченко.

Эксперты смоделировали минометный обстрел здания Рады со стороны Труханова острова, сообщил в эфире радио «Новое время» главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном (переговорщик по обмену пленными в Донбассе Владимир Рубан, который также обвиняется в подготовке теракта, – прим. ВЗГЛЯД) и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории, как это планировалось», – рассказал Матиос.

По его словам, оружие было действующим – «пригодным для стрельбы и нанесения поражений».

На Украине обвинили Савченко в подготовке терактов в здании парламента и правительственном квартале. Утверждалось, что она якобы собиралась «минометами обрушить купол Рады» и «добить из автоматов» выживших. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку».