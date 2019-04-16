Украинский суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Депутат Верховной рады Надежда Савченко и экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан по решению украинского суда освобождаются из-под стражи, сообщают информационные агентства.

Броварский городской районный суд Киевской области постановил освободить Савченко и Рубана, передает ТАСС.

Они освобождены в связи с истечением срока меры пресечения, пишут украинские «Вести».

Савченко заявила, что «выходит из этого зала как свободный человек», она «вернула себе волю и будет бороться за Украину». Савченко уверена, что докажет свою невиновность, но «теперь спешить некуда».

Напомним, Савченко и Рубана обвиняют в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и даже убить президента Украины Петра Порошенко.