Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выступил в защиту пассажиров Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», которые во время эвакуации из охваченного огнем самолета спасали ручную кладь. На эту же тему подискутировали главред RT Маргарита Симоньян и писатель Сергей Минаев.

«Не стоит обвинять выживших, пытавшихся вытащить свою ручную кладь. Всегда сложно оценить уровень реальной опасности, когда находишься внутри ситуации. Проблема совсем в ином. Очевидно, что такого рода экстренная ситуация не просчитывалась, что является недоработкой конструкторов», – написал Соловьев в Twitter.

Журналист также задался вопросом о причинах возгорания «Суперджета». «Попадание молнии не является редкостью. И, очевидно, учитывается при конструировании и тестировании самолетов. Невозможно себе представить современный самолет для которого попадание молнии является фатальным», – подчеркнул телеведущий.

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Писатель Сергей Минаев написал в Telegram, что судить пассажиров, спасавших ручную кладь, не за что. «Люди в страхе и в панике действуют на уровне животных инстинктов. Но то, что инстинкт подсказывает им в первую очередь спасать свой скарб, теряя, возможно, драгоценные минуты, спасающие жизнь – это о многом в этих людях говорит», – уверен он.

Комментируя публикацию Минаева, Маргарита Симоньян возразила – животный инстинкт подсказывает людям спасать свою жизнь, то есть как можно скорее покинуть горящий самолет, причем любой ценой.

«Животный инстинкт не подсказывает задержаться в горящем самолете на пару минут, чтобы спасти красивую сумочку. Убивая задыхающихся пассажиров задних рядов. Это как раз противоречит животному инстинкту. Я уж молчу о человеческом», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Большинство погибших, по последней информации, отравились продуктами горения.

Катастрофу в московском аэропорту обсуждают и за рубежом. Так, французы оставляют язвительные комментарии по поводу трагедии в России, а украинцы, напротив, проявили человечность.