Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.

Множество комментариев появилось на сайте французского издания под статьей об аварии «Суперджета».

«45 минут кружил в небе, а ни одного пожарного на трассе! Самолет должен был приземлиться на «ванну» белого порошка», – возмутился takikat работой спасателей. «Вы находитесь в социалистической стране в воскресенье», – язвительно ответил ему MaxineWater.

«Очень опасно путешествовать самолетом в пределах России. Людям лучше путешествовать на поезде», – считает YanivL.

«Россия – еще одна страна третьего мира», – пишет José Maria A. Пользователь crma57 отвечает ему, что и Франция, не сумевшая обеспечить безопасность более чем 800-летнего собора, также входит в число таких стран.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



«Генеральный директор Total жестоко и очень рано умер в своем частном самолете из-за мрачного и страшного состояния российских аэропортов. Мир его душе», – написал пользователь konkera.

По словам пользователя Rive Gauche, «Россия находится в полном крахе». «Гражданские самолеты совсем ненадежны, московский аэропорт с его смехотворными пожарными походит на аэропорт третьего мира», – пишет он, сетуя на неких «ультракоррумпированных олигархов». Rive Gauche добавляет, что Россия превратилась в «небольшую державу на грани банкротства».

«Русские пожарные что-то праздновали? Водка? Конец службы?» – спрашивает de sainteu. «В социалистическом раю в воскресенье обязательный отдых», – отвечают ему в комментариях.

В свою очередь Oskar Lafontaine, приводя в пример КБ «Антонов», пишет, что проектировать умели украинцы, а «россияне не на высоте, это известно давно». Он также выразил уверенность, что авария «Суперджета» не может быть связана с установленными на нем французскими двигателями Safran («Шафран»).

«Обидно не иметь надежную аэронавтику в такой огромной стране…» – пишет Héraclès.

Часто в комментариях подчеркивается, что «Суперджет» – российский самолет. На это другие пользователи напоминают о его французских компонентах, а также обращают внимание на недавнюю серию катастроф американского Boeing 737 Max.

Многие раскритиковали своих соотечественников за резкие комментарии в адрес России в день трагедии и напомнили о достижениях нашей страны.

«Ха-ха-ха… Весь мир использует «Союз», а «Сухой» входит в число лучших самолетов мира. Русские далеки от совершенства, но им не нужны уроки в аэронавтике», – пишет unandeja12.

«Какая страна единственная, которая может заправлять Международную космическую станцию? Что касается надежности, то они намного сильнее американцев», – подчеркивает GIO2B.

«Если самолет падает у нас, россияне, которые очень любят Францию, сострадательны. Российский самолет упал, и многие здесь смеются над этим. Удивительно», – пишет B51.

«Ах, всегда посмеяться над русскими. Вы также смеялись какого-нибудь 11 сентября? Когда две башни с треском рухнули? Когда американцы выбрасывались из окон? Нет?» – возмутился Spartacus Français.

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.