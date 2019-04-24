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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
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          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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            Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

            Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложения   24 апреля 2019, 10:06
            Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС
            Текст: Дмитрий Бавырин

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            Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему?

            Согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян считают, что Россия должна помочь Франции восстановить собор Парижской Богоматери, о чудесном спасении которого газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. Противоположного мнения придерживаются 44% опрошенных. Показательно количество «неопределившихся» – всего 5%. Немного и тех, кто ничего не слышал о трагедии одного из символов Парижа – 8%.

            Действительно, если судить по социальным сетям, огонь в «сердце Франции» вызвал в России живейший отклик. Люди сокрушались, рассуждали о невосполнимой потере, оплакивали историческое наследие, наблюдали за происходящим в прямом эфире. Хотя казалось бы – где мы, а где Париж.

            Но вскоре в эту юдоль скорби вклинилась оппозиция – те, кто имел принципиально иной взгляд на происходящее. Не то чтобы они радовались пожарищу (были и такие, но в пределах статистической погрешности), однако же четко подчеркивали – эта беда не у нас, эта беда у них.

            При такой картине мира не столь важно, где именно проходит граница. Ситуацию определяет то, что граница есть в принципе. Мы православные, а они католики. Мы Россия, а они НАТО. Мы особая цивилизация (русская, евразийская, советская), а они – преклонившаяся перед своими страстями Европа, в этих же страстях теперь погибающая.

            Короче говоря, Нотр-Дам – это не наша печаль, тем более что на собственной земле догнивают остовы древних храмов и имперских усадеб, и вот им бы помочь стоило.

            За примерами такой логики далеко ходить не надо. В опросе газеты ВЗГЛЯД о том, должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери, за вариант «нет» проголосовали 85% респондентов. Как оказалось, в масштабе страны они – меньшинство, хотя отказать им в рациональности и логике трудно.

            На ваш взгляд

             
            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?


            Обсуждение: 206 комментариев
            Действительно, Франция значительно богаче России – почти 43 тысячи долларов на душу населения против 11,5 у нас (данные МВФ за прошлый год). А памятники собственной истории и культуры априори заслуживают первоочередной заботы, но о таком внимании к себе утрачиваемое прямо сейчас наследие Псковщины или Брянщины даже мечтать не может (если представить, что камни могли бы мечтать).

            При этом Россию и Францию, несмотря на особый характер наших отношений и в имперскую, и даже в советскую эру, никак нельзя назвать союзниками. В некоторых вопросах Москва легко находит общий язык с Парижем, но только тогда, когда он именно Париж, а не часть чего-то большего – Евросоюза, Североатлантического альянса или антиасадовской коалиции в Сирии. В лучшем случае мы – конкуренты, а в худшем – противники.

            Несмотря на все это, большая часть россиян считает, что экономящая на себе Россия должна помогать ухоженной Франции с восстановлением ее туристических достопримечательностей. Помогать можно по-разному – советом, средствами, иными формами деятельного участия, но все же не оставаться в стороне.

            Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложения, так как говорил о возможном участии российских компаний. Подряд на восстановление гнезда горгулий – это прицел на прибыток, но именно так, наверное, и должен рассуждать президент не самой богатой страны, имеющей, тем не менее, хороших специалистов по реставрации (наряду с плохими, но плохие специалисты есть у всех).

            Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
            Однако вряд ли обычные люди, опрошенные ВЦИОМ по телефону, рассуждали в столь же прагматичных категориях. Видеть в чужой беде прежде всего возможность заработать – это явно не то свойство, какие отличают русский характер en masse.

            Возможно, часть объяснения парадоксальной с виду ситуации кроется в популярности французской культуры в российских широтах, говорим ли мы о языке общения дворянства в далеком прошлом или вездесущести арии Bell в недавнем. По крайней мере, сложно представить, что столько же эмоций и порывов к участию вызвал бы у нас пожар в китайском храме Тяньтань, хотя он тоже чрезвычайно красив, или в мечети Тадж-Махал, фотографии которой хоть раз видел каждый.

            И все же представляется, что дело не во Франции и даже не в конкретном соборе, пусть даже воспетом Виктором Гюго. Далеко не каждый выделит именно Нотр-Дам, если на выбор предложат Кельнский собор или храм Святого Семейства в Барселоне. Однако в каждом из трех случаев речь идет о наследии не только Франции или Германии, а о наследии всей европейской цивилизации, к которой мы по-прежнему относим себя – и за которую ощущаем ответственность.

            В рамках этого чувства сопричастности в нас гораздо острее отзываются именно европейские беды и утраты. Хотя Россия, как считают многие, «наполовину Азия» и уже поэтому стоит особняком, беды и утраты к востоку от нас волнуют россиян гораздо меньше. Количество публикаций в СМИ о терактах в ланкийском Коломбо и том же Париже несопоставимо, хотя во всех случаях целью убийц были христиане.

            Это не расизм, но это существование в определенной культурной парадигме, включающей в себя Нотр-Дам и не включающей Великую китайскую стену, идущую у нас по разряду восточных диковин. И даже то, что именно в этом соборе короновался впоследствии пошедший на нас войной Наполеон, не баг, а фича: в России со странной приязнью относятся к состоявшимся нациям, побежденным нами в смертельных, особо чувствительных схватках.

            Родственные связи России с Европой, в конечном счете объединяющие и нас, и французов в нечто единое, оказались сильнее жестоких войн, раскола на православных и католиков (с дальнейшим усложнением формулы за счет атеистов) и противостояния двух систем, разделенных «железным занавесом». И удар по этой общности (даже такой, последствия от которого, как оказалось, вполне поправимы) отзывается в нас внутренней болью, вызывающей эмпатию в полном соответствии с законами социальной эволюции.

            И сколь бы ни были рациональны доводы противников русского участия в восстановлении Нотр-Дама, сколь бы умозрительной ни была сама возможность такого участия, для большинства французские горгульи все-таки немного «наши» – христианские, европейские, общие. Это притом что большинство даже не планирует увидеть их воочию – оформленные загранпаспорта есть менее чем у трети россиян.

            Когда-нибудь разногласия по НАТО или Донбассу уйдут в прошлое, как ушли в прошлое разногласия времен Священного союза или освобождения Балкан. А чувство сопричастности к единому европейскому дому и цивилизационному наследию останется.

            В рамках этой сопричастности вполне возможен спор о том, что первично – искренние эмоции или рациональный подход. Главное, чтобы было поменьше тех, кто, отделяя себя от Европы по сиюминутным политическим соображениям, не отделился случайно к варварам, которые осознают свое величие только в пожарище чужого.

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