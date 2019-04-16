Как собор Парижской Богоматери удалось спасти от полного разрушения?

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

Порошенко опасается, что Зеленский первым делом разгонит верховную раду УкраиныФото: Студия Квартал-95
Зеленский еще не успел стать главой государства, а Порошенко уже предостерегает своего без пяти минут преемника от попыток разогнать Верховную раду. Но те, кто симпатизируют Зеленскому, призывают его не созывать сразу новый парламент, а опереться на старый – наверняка к нему сейчас сбегутся прежние сторонники Порошенко. Кроме того, Зеленскому рекомендуют поскорее начать переговоры о примирении с Путиным. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

Андрей Манчук, политолог
Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...

Майдан установил на Украине кровавые правила

Андрей Бабицкий, журналист
Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...
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Нотр-Дам давно наш

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
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            Как собор Парижской Богоматери удалось спасти от полного разрушения?

            		   16 апреля 2019, 20:01
            Фото: B.MOSER/BSPP
            Текст: Оксана Борисова,
            Алексей Нечаев

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            Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес во вторник сообщил, что собор Парижской Богоматери удалось накануне потушить за 15–30 минут до его обрушения. По его словам, отряд примерно из 20 пожарных спас здание, войдя под башни собора, причем «под угрозой для своей жизни», цитирует его портал Ouest France.

            Бывший американский пожарный Грег Фавр назвал парижских спасателей «пожарными мирового класса». «Первая проблема заключается в том, как старые церкви построены – с тяжелой деревянной конструкцией, большими открытыми пространствами и очень скромным уровнем огнестойкости», – написал американский эксперт. Он добавил, что в пожаротушении есть такой термин, как «разрез траншеи» (trenchcut). Он означает – вскрыть крышу, однако такой вариант в данном случае был маловероятен. 

            «Пламя быстро охватило крышу, что вместе с отсутствием доступа для пожарных и быстрым распространением огня привело к столь крупному ущербу», – заключил бывший спасатель, которого цитирует портал Tjournal.ru.

            Даже если бы вода могла попасть на крышу (например, при помощи шлангов), трудно себе представить, как можно было бы получить угол, при котором она пролилась бы на источник огня – это просто слишком высоко, пояснил Февр. А это означает, что пожарные должны были тушить огонь изнутри. Что и было в итоге сделано. 

            Профессор истории и архитектурно-реставрационных работ испанского Университета Алькала-де-Энарес Хавьер Ривера Бланко заявил РИА «Новости», что «лучше дать сгореть дереву, чем заливать водой стыки камней, наполнять водой своды и тем самым увеличивать вес, что может привести к обрушению конструкции». Он отметил, что «вместо этого пожарным следует охлаждать металлические конструкции зданий и не допускать перегрева основных несущих элементов, что и сделали в Париже».

            Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру

            Роберт Тавенер, 30 лет проработавший главным пожарным инспектором в городе Кентербери в графстве Кент, считает: парижские коллеги сделали все, что могли. «Им удалось сохранить основу – стены. Нужно действовать очень осторожно. Когда с одной стороны – пламя, а с другой – холодная вода, стены могут треснуть и обрушиться. Им удалось спасти стены. Они все еще на месте, и это хорошо. Но нет крыши и остального», – сказал Тавенер Би-би-си.

            «Они добрались до тех мест, которые еще не были охвачены огнем, и пустили туда воду, чтобы он туда не добрался. Это, в общем, единственное, что можно сделать. Это называется boundary cooling (подслойное охлаждение) – когда вы пытаетесь ограничить пламя со всех сторон, чтобы оно не пошло по зданию дальше», – добавил английский ветеран.

            Бывший советник председателя Всероссийского добровольного пожарного общества, независимый эксперт по нормативам пожарной безопасности Денис фон Мекк (Себенцов) тоже высоко оценил действия французских спасателей. «Пожарная команда Парижа – самая лучшая в стране. Они работают в исторической части города. У них есть опыт тушения особо ценных зданий, которые нужно сохранять», – сказал фон Мекк газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, парижские пожарные наверняка были правы в том, что поостереглись использовать вертолет при тушении. «Это очень сложные технологии. Можно сбросить воду и снести стену. Раз собор удалось сохранить, значит, сработали хорошо. Вообще это героическая профессия. Когда какие-то писаки в Сети ругают героев, которые идут в огонь, ищут в их работе ошибки – это неправильно. Французских пожарных надо только похвалить. Они рисковали своей жизнью. Им надо сказать спасибо от имени всех тех, кто заинтересован в сохранении культурного наследия», – полагает эксперт.

            Что касается сообщений о том, что французским пожарным не хватало высоты лестниц, то фон Мекк предположил, что какая-то техника просто не смогла подъехать к собору.

            «Нотр-Дам де Пари находится в непростой доступности, в историческом центре. Можно предположить, что коленчатый подъемник на 100 метров сам по себе длиной 25 метров и не сможет проехать. Я уверен, что все возможное и даже больше пожарный гарнизон Парижа сделал», – считает Денис фон Мекк.


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