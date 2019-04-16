Как собор Парижской Богоматери удалось спасти от полного разрушения?

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес во вторник сообщил, что собор Парижской Богоматери удалось накануне потушить за 15–30 минут до его обрушения. По его словам, отряд примерно из 20 пожарных спас здание, войдя под башни собора, причем «под угрозой для своей жизни», цитирует его портал Ouest France.

Бывший американский пожарный Грег Фавр назвал парижских спасателей «пожарными мирового класса». «Первая проблема заключается в том, как старые церкви построены – с тяжелой деревянной конструкцией, большими открытыми пространствами и очень скромным уровнем огнестойкости», – написал американский эксперт. Он добавил, что в пожаротушении есть такой термин, как «разрез траншеи» (trenchcut). Он означает – вскрыть крышу, однако такой вариант в данном случае был маловероятен.

«Пламя быстро охватило крышу, что вместе с отсутствием доступа для пожарных и быстрым распространением огня привело к столь крупному ущербу», – заключил бывший спасатель, которого цитирует портал Tjournal.ru.

Даже если бы вода могла попасть на крышу (например, при помощи шлангов), трудно себе представить, как можно было бы получить угол, при котором она пролилась бы на источник огня – это просто слишком высоко, пояснил Февр. А это означает, что пожарные должны были тушить огонь изнутри. Что и было в итоге сделано.

Профессор истории и архитектурно-реставрационных работ испанского Университета Алькала-де-Энарес Хавьер Ривера Бланко заявил РИА «Новости», что «лучше дать сгореть дереву, чем заливать водой стыки камней, наполнять водой своды и тем самым увеличивать вес, что может привести к обрушению конструкции». Он отметил, что «вместо этого пожарным следует охлаждать металлические конструкции зданий и не допускать перегрева основных несущих элементов, что и сделали в Париже».

Роберт Тавенер, 30 лет проработавший главным пожарным инспектором в городе Кентербери в графстве Кент, считает: парижские коллеги сделали все, что могли. «Им удалось сохранить основу – стены. Нужно действовать очень осторожно. Когда с одной стороны – пламя, а с другой – холодная вода, стены могут треснуть и обрушиться. Им удалось спасти стены. Они все еще на месте, и это хорошо. Но нет крыши и остального», – сказал Тавенер Би-би-си.

«Они добрались до тех мест, которые еще не были охвачены огнем, и пустили туда воду, чтобы он туда не добрался. Это, в общем, единственное, что можно сделать. Это называется boundary cooling (подслойное охлаждение) – когда вы пытаетесь ограничить пламя со всех сторон, чтобы оно не пошло по зданию дальше», – добавил английский ветеран.

Бывший советник председателя Всероссийского добровольного пожарного общества, независимый эксперт по нормативам пожарной безопасности Денис фон Мекк (Себенцов) тоже высоко оценил действия французских спасателей. «Пожарная команда Парижа – самая лучшая в стране. Они работают в исторической части города. У них есть опыт тушения особо ценных зданий, которые нужно сохранять», – сказал фон Мекк газете ВЗГЛЯД.

По его словам, парижские пожарные наверняка были правы в том, что поостереглись использовать вертолет при тушении. «Это очень сложные технологии. Можно сбросить воду и снести стену. Раз собор удалось сохранить, значит, сработали хорошо. Вообще это героическая профессия. Когда какие-то писаки в Сети ругают героев, которые идут в огонь, ищут в их работе ошибки – это неправильно. Французских пожарных надо только похвалить. Они рисковали своей жизнью. Им надо сказать спасибо от имени всех тех, кто заинтересован в сохранении культурного наследия», – полагает эксперт.

Что касается сообщений о том, что французским пожарным не хватало высоты лестниц, то фон Мекк предположил, что какая-то техника просто не смогла подъехать к собору.

«Нотр-Дам де Пари находится в непростой доступности, в историческом центре. Можно предположить, что коленчатый подъемник на 100 метров сам по себе длиной 25 метров и не сможет проехать. Я уверен, что все возможное и даже больше пожарный гарнизон Парижа сделал», – считает Денис фон Мекк.