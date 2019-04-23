Россияне высказались о помощи Франции в восстановлении Нотр-Дама

Взгляд
23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
Разделы

Американские угрозы сделают Россию богаче

США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространстваФото: Стрингер/РИА «Новости»
Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто кого убивает на Шри-Ланке

«Кровавая Пасха» открыла новый период в жизни Шри-Ланки, прежде страдавшей от экстремизма буддистов и индуистовФото: Chamila Karunarathne/AP/ТАСС
В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел девятый взрыв. Восемь предыдущих, три из которых произошли в празднующих Пасху католических храмах, унесли жизни 290 человек. Объявлен траур, туристы массово покидают остров. Почему о происходящем говорят как об уникальной ситуации для страны, известной своим религиозным экстремизмом? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Главный праздник современного социалиста

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
День рождения Ленина сменился Днем матери-Земли, но суть его осталась прежней: социалистическое учение всесильно, потому что оно верно. Современные социалисты говорят не столько о людях, сколько о климате, но подход их остался прежним. Подробности...

Ленин лежит в Женеве

Андрей Манчук, политолог
День рождения Владимира Ленина обычно рассматривается у нас как архаический и чисто советский праздник, унаследованный из прошлой эпохи и неактуальный для постмодернистской современности XXI века. На самом деле это не так. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Дмитрий Родионов, политолог
Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
          • Лучше Порошенко

          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Назарбаев предложил кандидата на пост президента Казахстана
            Соратник Зеленского пообещал наказание за войну в ДонбассеСестра Ким Чен Ына прибыла во ВладивостокАрмия Хафтара начала вторую фазу наступления на ТриполиСанкции США застали покупателей иранской нефти врасплох
            Пушков дал совет Украине по поводу КрымаНетаньяху пригласил Зеленского в ИзраильРоссийскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМВ Германии захотели привлечь Россию к «защите глобальных благ»
            Сторонники Порошенко резко изменили отношение к Зеленскому после выборовВЦИОМ узнал у россиян, нужно ли помогать Франции восстанавливать Нотр-ДамПамять сербского народа назвали приговором НАТО за бомбежки БелградаАмериканские угрозы сделают Россию богаче

            Главная тема


            Кто кого убивает на Шри-Ланке

            геостратегическое соперничество


            В США осознали значение Арктики

            выборы на украине


            Поражение Порошенко связали с российской водкой

            досье ФБР


            США ожидали бегства Гитлера из Европы на подлодке

            Видео

            «громкие трубы шоу-бизнеса»


            Галкин объяснил, почему «Зеленский не прогнется под политическую систему»

            российский флот


            Эксперт поддержал требующих выплат за командировки в Сирию моряков

            Панкисское ущелье


            Чеченцы-кистинцы прогнали спецназ Грузии (видео)

            «взгляды Зе»


            Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

            диалог с Россией


            Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

            победа зеленского


            Дмитрий Михайлин: Украинские выборы войдут в историю трижды

            Повесили в музее – смотри!


            Ольга Андреева: Кассирша Пушкинского музея против актуального искусства

            Афины метнулись к Вашингтону


            Ирина Алкснис: Почему Греция дергает Германию за усы

            на ваш взгляд


            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?

            Россияне высказались о помощи Франции в восстановлении Нотр-Дама

            23 апреля 2019, 09:22

            Текст: Наталья Ануфриева

            Версия для печати

            Половина россиян (51%) считают, что Россия должна помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери после пожара, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

            Больше половины респондентов – 51% – заявили, что Россия должна помочь Франции в восстановлении собора. Противоположного мнения придерживается 44% опрошенных, затруднились ответить 5%, передает РИА «Новости».

            Отмечается, что о необходимости помощи чаще говорят россияне в возрасте от 60 лет (63%). Реже такой ответ давали опрошенные 25-45 лет (41%).

            О том, что не нужно этого делать, чаще говорили 25-34-летние (56%), а реже – россияне от 60 лет (31%).

            Отмечается также, что большинство россиян (92%) знают о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Не слышали об этом 8% респондентов.

            Причиной инцидента, по мнению 56% граждан, стал несчастный случай, а 26% полагают, что это был умышленный поджог.

            Версию о несчастном случае чаще поддерживают люди старше 60 лет (58%) и от 45 до 59 лет (57%). Реже такой ответ давали опрошенные 18-24 лет (52%).

            На ваш взгляд

             
            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?


            Обсуждение: 183 комментария
            При этом за умышленный поджог чаще выступают молодые люди от 18 до 24 лет (38%). Меньше всего такую точку зрения разделяют россияне 25-34 лет (23%).

            Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20 апреля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

            Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 600 респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

            Ранее актриса Памела Андерсон раскритиковала «миллиардеров» за щедрые пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.

            Отметим, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.

             

            Ликвидация пожара в соборе Парижской Богоматери
            Напомним, пожар в соборе произошел в начале минувшей недели. Обрушились шпиль и крыша здания. Возгорание произошло из-за короткого замыкания.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............