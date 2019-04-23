Россияне высказались о помощи Франции в восстановлении Нотр-Дама

Половина россиян (51%) считают, что Россия должна помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери после пожара, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Больше половины респондентов – 51% – заявили, что Россия должна помочь Франции в восстановлении собора. Противоположного мнения придерживается 44% опрошенных, затруднились ответить 5%, передает РИА «Новости».

Отмечается, что о необходимости помощи чаще говорят россияне в возрасте от 60 лет (63%). Реже такой ответ давали опрошенные 25-45 лет (41%).

О том, что не нужно этого делать, чаще говорили 25-34-летние (56%), а реже – россияне от 60 лет (31%).

Отмечается также, что большинство россиян (92%) знают о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Не слышали об этом 8% респондентов.

Причиной инцидента, по мнению 56% граждан, стал несчастный случай, а 26% полагают, что это был умышленный поджог.

Версию о несчастном случае чаще поддерживают люди старше 60 лет (58%) и от 45 до 59 лет (57%). Реже такой ответ давали опрошенные 18-24 лет (52%).

На ваш взгляд Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери? Да

Нет



При этом за умышленный поджог чаще выступают молодые люди от 18 до 24 лет (38%). Меньше всего такую точку зрения разделяют россияне 25-34 лет (23%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20 апреля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 600 респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее актриса Памела Андерсон раскритиковала «миллиардеров» за щедрые пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.

Отметим, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Напомним, пожар в соборе произошел в начале минувшей недели. Обрушились шпиль и крыша здания. Возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД