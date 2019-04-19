В полиции Парижа назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме

Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери является короткое замыкание, сообщили в полиции.

Следователи полагают, что возгорание было случайным, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

При этом правоохранители допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались его реставрацией.

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Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме возник из-за «проблем с электричеством».

Напомним, в результате инцидента были утрачены шпиль и крыша исторического здания. При этом реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как удалось спасти Нотр-Дам от полного разрушения.

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