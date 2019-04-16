Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери будет реконструирован за пять лет.

«Мы воссоздадим собор Парижской Богоматери за пять лет, начиная с настоящего момента», – передает ТАСС заявление французского президента.

Он заявил, что собор будет отстроен еще более красивым, передает РИА «Новости».

«Француженки, французы, и все вы – иностранцы, которые любят Францию и любят Париж, я хочу сказать вам сегодня, что разделяю вашу боль и вашу надежду. И сейчас нам надо действовать, и мы будем действовать, у нас получится», – подчеркнул Макрон.

Он отметил работу пожарных, которые рисковали при тушении собора. Президент Франции заявил, что произошедшее ночью в Париже показало «способность мобилизоваться, объединяться, чтобы бороться».

По его словам, в следующие дни он обратится к народу по теме прошедших национальных дебатов, организованных в ответ на манифестации «желтых жилетов». Это обращение он отменил из-за пожара в соборе накануне вечером.

«Я глубоко уверен, что мы сможем повернуть эту катастрофу в возможность объединиться, подумав о том, кем были и кем мы станем. Станем лучше, чем мы есть», – сказал Макрон.

Президент заявил, что за историю страны французы «строили города, порты, церкви», многие из которых были разрушены «войнами, революциями, борьбой людей».

«И каждый раз мы все восстанавливали. Пожар Нотр-Дама нам вновь показал, что наша история никогда не заканчивается, и на нашем пути всегда будут препятствия, которые надо преодолеть», – отметил президент.

Он назвал французов нацией борцов.

«Этой ночью, этим утром каждый дал то, что мог. Пожарные героически боролись, полицейские были на месте, парижане успокаивали друг друга, французы волновались, иностранцы плакали, журналисты писали, писатели мечтали, фотографы показывали миру ужасающие картины, богатые, как и менее богатые, давали денег – каждый дал то, что мог, каждый был на своем месте, каждый играл свою роль. И я сегодня говорю вам со всей силой, что мы и есть этот народ борцов», – добавил он.

Напомним, вечером в понедельник в Нотр-Даме случился крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника.

Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа, их планируют отправить в Лувр.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.

По данным члена Союза реставраторов России, на восстановление великого памятника архитектуры может уйти не менее пяти-десяти лет, а ущерб от пожара составит более 50 млн евро. Эксперты также рассказали о трудностях при восстановлении Нотр-Дама.