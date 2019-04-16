Эксперт рассказал о трудностях при восстановлении Нотр-Дама

«Каменная конструкция готической архитектуры Нотр-Дама доведена до виртуозного предела использования свойств материала, все сечения очень тонкие. Массивности камня, которая могла бы противостоять огню, там нет», – сказал газете ВЗГЛЯД архитектор Максим Атаянц. Он пояснил, чем уникален Нотр-Дам де Пари и почему здание так сильно пострадало от пожара.

Известный питерский архитектор Максим Атаянц согласен с оценками о том, что Нотр-Дам-де-Пари был для Франции одним из самых важных памятников архитектуры. Он напомнил, что в прошлом собор пережил множество испытаний.

Накануне вечером миллионы людей наблюдали, как горит средневековый собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли, сообщает ТАСС. По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы. Прокуратура Парижа инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба.

«Это огромное трагическое событие. Нотр-Дам стоит много веков и пережил очень многое. Были и пожары, которые уже уничтожали значительную часть кровли. Собор сильно пострадал в революционные годы, тогда был снесен шпиль, многие элементы конструкции были утрачены, от намеренного разрушения храм спасло только чудо», – напомнил архитектор.

По словам Атаянца, значительная часть собора, в том числе шпиль и горгульи – это заслуга реставраторов, которые в XIX веке трудились под руководством французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.

Архитектор с сожалением отметил, что в нынешнюю эпоху даже среди профессионального сообщества часто выступают против реставраций, считая подобные работы «новоделом».

«В таком «плаче» подспудно чувствуется радость, что наконец-то это «старье» погибло. В случае с Нотр-Дамом нужно, как только это будет оправдано технически, начинать работы по восстановлению. Собор надо восстановить буквально так, как это было сделано у нас после Великой Отечественной войны, например, в царских резиденциях вокруг Петербурга», – считает Атаянц.

Архитектор полагает, что на реставрацию Нотр-Дам-де-Пари уйдет несколько лет, потому что каменные постройки очень сильно страдают во время пожара.

«Камень чрезвычайно сильно подвержен образованию трещин в результате внутренней деформации от перепада температур. В огне он начинает разрушаться и терять несущую способность. Каменная конструкция готической архитектуры Нотр-Дама доведена до виртуозного предела использования свойств материала, все сечения очень тонкие.

Массивности камня, которая могла бы противостоять огню, там нет... Именно поэтому пожар, который вроде бы охватил только деревянные стропила, все равно привел к обрушению одного из сводов.

Потеря камнем его несущих способностей из-за образования трещин усложнит работу по реставрации», – подытожил Максим Атаянц.

Пока пожар еще не был потушен, министерство внутренних дел Франции допустило, что огонь может полностью уничтожить здание.

Судя по предварительным итогам, разрушены шпиль здания (возведен в XIX веке Виолле-ле-Дюком взамен ранее утраченного), две трети кровли крыши, башенные часы работы 1830 года. По словам представителя собора Андре Фино, огонь повредил перекрытия XIX и XIII веков. Дотла выгорела северная башня собора.

Серьезные повреждения из-за температуры и обрушений получили витражи XIII века. Эксперты высказывают беспокойство по поводу состояния трех органов собора (в первую очередь, большого органа), колокола и нескольких статуй, сообщает Le Figaro.

Помимо Венца Христова, удалось спасти другую реликвию – тунику св. Людовика, а также несколько картин из интерьера – они сейчас находятся в парижской мэрии, и могут быть перевезены в Лувр.

Практически не пострадали стены XIII-XV веков. Также сохранились статуи королей и апостолов с первого яруса собора, которые были убраны на время реставрации, а также знаменитые горгульи, которые находились ниже уровня пожара. Практически полностью сохранен алтарь и алтарный крест.

Основная структура собора спасена, однако ситуация остается крайне сложной, констатировал министр культуры Франции Франк Риестер.

Зарубежные СМИ назвали пожар ударом по Парижу и по всему, что он олицетворяет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник истории и архитектуры.