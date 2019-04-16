Реставратор объяснил, почему Нотр-Дам не тушили с воздуха

«С вертолета может быть и быстрее, но при таком тушении конструкция могла не устоять, тонна воды – это очень тяжелая штука», – заявил газете ВЗГЛЯД реставратор соборных интерьеров, член Союза реставраторов России Владимир Федотов, комментируя способ тушения собора Парижской Богоматери пожарными Франции.

Эксперт считает, что отказавшись от воздушного тушения, пожарные поступили правильно, стараясь максимально уберечь здание. «Оно могло бы сразу разрушиться. Вертолет угробил бы его», – считает Федотов.

Отвечая на вопрос о возможных причинах возгорания, собеседник отметил, что собор был окружен строительными лесами и причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности.

«Возможно там проводились сварочные работы. Это столетний дуб, а он – как порох или как тополиный пух, который горит моментально. К тому же и пыль на стенах, и плесень, и паутина – это все очень легко воспламеняющиеся материи», – заметил Федотов.

Эксперт оценил ущерб от пожара в сумму более чем 50 млн евро. И на восстановление собора, по мнению Федотова, уйдут годы. «Все зависит от финансовых вложений, от заинтересованности властей и от квалификации рабочих. Можно говорить о пяти–десяти годах, не меньше», – подчеркнул собеседник.

«Как будет происходить реставрация, спрогнозировать трудно – заготовок для нее нет и нужно будет все воссоздавать по чертежам. Чертежи наверняка есть и есть куча фотографий, в том числе и в архивах», – заметил Федотов.

Федотов отметил, что произошедшее – мировая трагедия, коснувшаяся каждого.

«Это старина, эта история, это намоленность – и вернуть это невозможно, это невосполнимо. Я считаю, что это мировая трагедия, которая коснулась каждого. Все сопереживают, все сочувствуют Парижу, не видел ни одного человека, который бы над этим посмеивался», – отметил собеседник.

Ранее власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара.

Напомним, здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа; их планируют отправить в Лувр.

Во вторник появились видео из собора после пожара.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.