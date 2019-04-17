Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам-де-Пари

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17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин

Уважение к Сталину и уважение к Хрущеву не противоречат друг другуФото: РИА «Новости»
Уровень одобрительного отношения к Иосифу Сталину в России поставил абсолютный рекорд. Большое лучше видно на расстоянии, и, глядя на «вождя народов» из XXI века, население как бы переоценивает его роль в истории страны. Было бы справедливо, если бы за этим последовала и переоценка роли Никиты Хрущева. Сейчас ее недооценивают, а зря. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Израиль ждет от России жеста невиданной щедрости

Израиль мечтает получить назад тело Эли Коэна - и в этом ему может помочь РоссияФото: Архив IDF
Появляются сообщения о том, что Москва могла бы оказать Израилю очень важную для этой страны символическую услугу. Речь идет о передаче тела давно казненного в Сирии человека, которого считают самым выдающимся израильским разведчиком всех времен. О ком идет речь, что особенного он совершил и зачем России такое сотрудничество? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Транс-активисты вплотную принялись за детей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идеология требует горячо поддерживать «гендерную идентичность», и при любых подозрениях на то, что ребенок – «трансгендер», начинать готовить его к «переходу». «Вы хотите, чтобы у вас была живая девочка или мертвый мальчик?» Подробности...

Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

Андрей Манчук, политолог
Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...
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Майдан установил на Украине кровавые правила

Андрей Бабицкий, журналист
Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...
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            Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам-де-Пари

               17 апреля 2019, 09:56
            Фото: Yves Herman/Reuters
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Пожар в соборе Парижской Богоматери, по мнению уголовной полиции Франции, мог возникнуть из-за проблемы с электричеством.

            Тем временем BuzzFeed со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщает, что служащие собора Парижской Богоматери вызвали пожарных лишь спустя 23 минуты после того, как сработала пожарная сигнализация, передает «Коммерсант».

            Указывается, что сирена зазвучала в 18.20 (17.20 мск), а звонок в спасательную службу поступил в 18.43.

            В промежутке сотрудники собора пытались найти источник возгорания. После того как сигнализация сработала повторно, стало понятно, что горит чердак.

            Газета Le Parisien сообщает, что сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, уже достигла 1 млрд евро, передает ТАСС.

            Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных министерством культуры Франции.

            На ваш взгляд

             
            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?


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            Глава ведомства Франк Риестер также объявил на своей странице в Twitter о запуске интернет-портала, через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

            Ликвидация пожара в соборе Парижской Богоматери

            Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Позже выяснилось, что реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет.

            Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как удалось спасти Нотр-Дам от полного разрушения.


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