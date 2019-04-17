Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Пожар в соборе Парижской Богоматери, по мнению уголовной полиции Франции, мог возникнуть из-за проблемы с электричеством.

Тем временем BuzzFeed со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщает, что служащие собора Парижской Богоматери вызвали пожарных лишь спустя 23 минуты после того, как сработала пожарная сигнализация, передает «Коммерсант».

Указывается, что сирена зазвучала в 18.20 (17.20 мск), а звонок в спасательную службу поступил в 18.43.

В промежутке сотрудники собора пытались найти источник возгорания. После того как сигнализация сработала повторно, стало понятно, что горит чердак.

Газета Le Parisien сообщает, что сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, уже достигла 1 млрд евро, передает ТАСС.

Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных министерством культуры Франции.

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Глава ведомства Франк Риестер также объявил на своей странице в Twitter о запуске интернет-портала, через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Позже выяснилось, что реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как удалось спасти Нотр-Дам от полного разрушения.