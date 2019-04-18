Путин заявил о готовности российских компаний помочь в восстановлении Нотр-Дама

Российские компании готовы принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с французскими бизнесменами.

«Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении, мне известно также, что российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции, вместе с французскими партнерами тоже готовы присоединиться», – передает слова Путина ТАСС.

Ранее в Минкультуры России заявили, что не планируют собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской богоматери, опровергнув сообщения СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова, где утверждалось, что министерство якобы предложит музеям организовать сбор средств на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушились шпиль и крыша здания, реликвии собора не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет.

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