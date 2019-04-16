В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

В России может быть организован сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от мощного пожара, сообщил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».

«Мне кажется, это будет правильно. Мы проведем консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу», – сказал он.

Директор департамента музеев добавил, что «это заложено в нас генетически - приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда».

«Сегодня беда случилась у Франции, это тяжелая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма», – отметил он.

Кононов заявил также, что трагедия в Париже является серьезным уроком «всем нам о необходимости защищать объекты культурного наследия, бережнее к ним относиться на всех уровнях – от посетителей до, безусловно, должностных лиц, от которых зависит безупречное функционирование всех систем безопасности, включая противопожарную».

Тем временем стало известно, что глава французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс объявила о выделении 10 млн евро в качестве экстренной помощи на восстановление собора Парижской Богоматери, передает ТАСС.

При этом представитель собора Парижской Богоматери Андре Фино заявил, что пока еще «слишком рано, чтобы определить масштаб ущерба», передает телеканал BFMTV.

Он добавил, что потребуются «годы работ» по восстановлению собора.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери до сих пор не потушен до конца, хотя ранее сообщалось о его ликвидации. Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа.

Западные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет. При этом на Украине посмеялись над пожаром, а телеведущая Ксения Собчак нашла в ситуации положительные стороны.

Настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) предложил французам покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.