Минкультуры разъяснило сообщения о сборе средств на восстановление Нотр-Дама

Министерство культуры не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижского богоматери, заявила статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.

«Праведный гнев» правильный, а вот адресат не правильный. Ну не призывал министр собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия. Это директор департамента музеев Владислав Кононов, взволнованный новостями из Парижа, поспешил с комментарием – мол, надо собирать всем миром. Не учел, однако, что в устах чиновника любые деньги воспринимаются как бюджетные», – сказала Манилова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что тысячи россиян, среди которых и сотрудники министерства, сопереживают трагедии с Нотр-Дамом и хотят помочь восстановлению собора, который является «архитектурным шедевром и святыней неразделенного христианства». «Но никакого выбора – Нотр-Дам или Приказная изба в городе Кирове – не существует в помине. Никто не делит деньги граждан и не регулирует порыв души», – добавила она, передает ТАСС.

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В то же время она сообщила, что Минкультуры «направит самых лучших, «звездных» специалистов в области реставрации и спасения наследия при первой же просьбе французских коллег».

Ранее СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили, что Минкультуры предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери. Эта инициатива подверглась критике в интернете, а некоторые издания обрушились с критикой на министра культуры Владимира Мединского.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет, а премьер-министр заявил, что Франция объявит конкурс для восстановления шпиля собора.