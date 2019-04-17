Франция объявила международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама

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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный ударФото: Global Look Press
В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Команда Порошенко приготовилась к бегству

Знаменосцем бегущих называют генпрокурора Юрия ЛуценкоФото: president.gov.ua
Соратники Порошенко начинают покидать своего лидера. Фраза, брошенная бывшим губернатором Донбасса: «Когда корабль тонет, крысы бегут… Все переобуваются на ходу», – похожа на правду, отмечают местные эксперты. Несколько высокопоставленных сотрудников администрации Порошенко уже покинули свои места. Кого называют следующими в очереди перебежчиков и на какой день назначен самый массовый побег? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украина повисла в исторической невесомости

Глеб Простаков, журналист
Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
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Лукашенко отказывается принять новую реальность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов: эмоции Лукашенко против ледяного прагматизма Путина. Подробности...
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Транс-активисты вплотную принялись за детей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идеология требует горячо поддерживать «гендерную идентичность», и при любых подозрениях на то, что ребенок – «трансгендер», начинать готовить его к «переходу». «Вы хотите, чтобы у вас была живая девочка или мертвый мальчик?» Подробности...
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      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?

            Франция объявила международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама

            17 апреля 2019, 15:24

            Текст: Анастасия Норина

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            Франция проведет международный архитектурный конкурс для восстановления разрушенного пожаром шпиля собора Парижской богоматери, сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп после заседания совета министров, посвященного реставрации Нотр-Дама.

            «Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль», – приводит ТАСС слова премьера.

            Он напомнил, что последний шпиль разработал Эжен Виолле-ле-Дюк в XIX веке. А предыдущий шпиль демонтировали в конце XVIII века во время Великой французской революции.

            Еще утром во вторник под сводами собора тлел огонь
            Также правительство Франции собирается принять специальный закон для восстановления Нотр-Дам-де-пари.

            «Президент республики Эмманюэль Макрон призвал осуществить восстановление собора в течение пяти лет. Это масштабная задача», – сказал после заседания Филипп.

            Он добавил, что правительство сделает для восстановления собора в такие сроки все необходимое.

            Премьер также отметил, что спасенные от огня произведения искусства из собора Парижской богоматери переданы в Лувр для реставрации. Речь идет о Терновом венце Христа и тунике святого Людовика, передает РИА «Новости».

            «История сохранит то, что пожарные Парижа спасли Нотр-Дам и художественные, исторические и духовные ценности, которые там хранили», – сообщил Филипп.

            Напомним, в понедельник вечером в соборе Парижской богоматери начался крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора и сгорела вся крыша, однако основа Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели. Реликвии перевезли в мэрию Парижа, чтобы позже передать в Лувр. Помощь в восстановлении собора предложили крупные компании, бизнесмены и международные организации. В среду была названа вероятная причина пожара.

            Ранее сообщалось, что потеряно и что спасено при пожаре в соборе Парижской богоматери.


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