Франция объявила международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама

Франция проведет международный архитектурный конкурс для восстановления разрушенного пожаром шпиля собора Парижской богоматери, сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп после заседания совета министров, посвященного реставрации Нотр-Дама.

«Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль», – приводит ТАСС слова премьера.

Он напомнил, что последний шпиль разработал Эжен Виолле-ле-Дюк в XIX веке. А предыдущий шпиль демонтировали в конце XVIII века во время Великой французской революции.

Также правительство Франции собирается принять специальный закон для восстановления Нотр-Дам-де-пари.

«Президент республики Эмманюэль Макрон призвал осуществить восстановление собора в течение пяти лет. Это масштабная задача», – сказал после заседания Филипп.

Он добавил, что правительство сделает для восстановления собора в такие сроки все необходимое.

Премьер также отметил, что спасенные от огня произведения искусства из собора Парижской богоматери переданы в Лувр для реставрации. Речь идет о Терновом венце Христа и тунике святого Людовика, передает РИА «Новости».

«История сохранит то, что пожарные Парижа спасли Нотр-Дам и художественные, исторические и духовные ценности, которые там хранили», – сообщил Филипп.

Напомним, в понедельник вечером в соборе Парижской богоматери начался крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора и сгорела вся крыша, однако основа Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели. Реликвии перевезли в мэрию Парижа, чтобы позже передать в Лувр. Помощь в восстановлении собора предложили крупные компании, бизнесмены и международные организации. В среду была названа вероятная причина пожара.

Ранее сообщалось, что потеряно и что спасено при пожаре в соборе Парижской богоматери.