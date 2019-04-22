Памела Андерсон раскритиковала щедрые пожертвования на Нотр-Дам

Актриса Памела Андерсон, ныне живущая во Франции, раскритиковала «миллиардеров» за щедрые пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, пишет Le Parisien.

Актриса возмутилась пожертвованиями представителей крупного бизнеса в пользу собора Парижской Богоматери, которые порой доходили до сотен миллионов евро, передает RT со ссылкой на французское издание.

«Один миллиард евро на восстановление Нотр-Дама уже собран. Это было легко. Мерси, миллиардеры. Я думала, у Католической церкви достаточно денег, ведь она процветает за счет верований бедняков», – заявила она.

Она поинтересовалась, «как насчет голодающих на улицах бездомных». По ее словам, эти пожертвования стали доказательством того, что «этот 1% утратил связь с реальностью».

«(Они) ни в малейшей степени не заботятся о других – а только о своем имени на страницах газет. Я уверена, что их будут прославлять», – посетовала Андерсон.

По ее словам, их пожертвования не будут облагаться налогами.

«То есть снова обернутся для них выгодой, а они при этом будут выглядеть героями???» – заявила Андерсон, добавив, что «жизнь несправедлива» и «это должно измениться».

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа начала расследование в связи со сбором мошенниками средств на реконструкцию собора Парижской Богоматери.

Добавим, что президент России Владимир Путин также заявил о готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Пожар в соборе произошел в начале прошлой недели. Обрушились шпиль и крыша здания. Возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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