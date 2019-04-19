Во Франции завели дело в связи с мошенничеством при сборе средств на Нотр-Дам

Прокуратура Парижа начала расследование в связи со сбором мошенниками средств на реконструкцию собора Парижской Богоматери.

О мошенниках сообщил «Фонда наследия», официально занимающийся сбором денег на восстановление собора, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Европа-1».

Представители фонда рассказали, к ним поступила информация о мошеннических действиях во Франции и за пределами страны, пояснив, что сама организация не рассылает сообщений ни почтой, ни по интернету, ни по мобильной связи.

Сообщается, что во Франции официальным сбором пожертвований на раконструкцию Нотр-Дама занимаются четыре организации: «Центр национальных памятников», «Фонд Нотр- Дам», «Фонд наследия» и «Фонд Франции», информация о которых размещена на сайте французского правительства. Также отмечается, что сумма пожертвований составила уже свыше 1 млрд евро.

Президент России Владимир Путин заявил, готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.