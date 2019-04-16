Нотр-Дам давно наш

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

Порошенко опасается, что Зеленский первым делом разгонит верховную раду УкраиныФото: Студия Квартал-95
Зеленский еще не успел стать главой государства, а Порошенко уже предостерегает своего без пяти минут преемника от попыток разогнать Верховную раду. Но те, кто симпатизируют Зеленскому, призывают его не созывать сразу новый парламент, а опереться на старый – наверняка к нему сейчас сбегутся прежние сторонники Порошенко. Кроме того, Зеленскому рекомендуют поскорее начать переговоры о примирении с Путиным. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нотр-Дам давно наш

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...

Прекратить прошлую холодную войну было проще

Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...
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Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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          • Да

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          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

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            Общественное мнение

            Нотр-Дам давно наш

            Общественное мнение
            самые актуальные темы дня в блогосфере
            		 16 апреля 2019, 13:54

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            Вечером 15 апреля в сердце Парижа почти полностью сгорел Нотр-Дам-де-Пари. Российская общественность выражает скорбь и делится мыслями по поводу гибели символа мирового культурного наследия.

            Питирим Творогов, епископ Душанбинский и Таджикистанский: Собор Парижской Богоматери, символ столицы Франции, ее сердце и душа, объятый пламенем – это знамение от Бога потрясенному миру, призыв к покаянию. Парижане, на коленях, со слезами на глазах молящиеся Богородице, свидетели трагедии, разыгравшейся на Страстной седмице Великого поста – ответ всем тем, кто утверждает, что Европа умерла. Нет, Европа жива, потому что умеет еще плакать и страдать. Источник

            Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель: Без всякого злорадства (уточню, постараются ведь всё равно углядеть), ибо собор Парижской Богоматери не только французское достояние, но всего человечества – пожар этот очень символичен. И символ кризиса Веры, и символ «новой Франции», где главную религиозную святыню ремонтировали люди, никакого отношения ни к христианству, ни к той «старой Франции» не имеющие, и символ бессилия современного развитого общества перед банальным, тысячи лет знакомым людям бедствием. «Тушите с воздуха» – совет прекрасный в своей незамутненности... Жалко. Мы не «Шарли», «Шарли» не мы, искренне посочувствуем, что творение рук человеческих так пострадало... Источник

            Дмитрий ГОЛОЛОБОВ, адвокат, приглашенный профессор университета Вестминстер: На моей памяти расстреливали из танков Белый дом, таранили самолетами башни Торгового центра и горел собор Парижской Богоматери. Так что возможный Апокалипсис меня не сильно удивит. Источник

            Александр БАУНОВ, главред Carnegie.ru: Катастрофа, которая идеально попала в страхи Европы. В старые времена историки от Ливия до предшественников Вольтера включили бы ее в число знамений. Но Макрон может быть спокоен, он недостаточно масштабен, чтобы принять его на свой личный счет.

            Фото: Benoit Tessier/Reuters

            Удивительно, как часть сети стала объяснять (а еще больше наверняка себе самим в тишине), что такой пожар очень трудно потушить, лишь бы не пострадал образ любимой Франции, нормальной страны, на которую во всем хочется быть похожей, и французов, которые ни в чем не виноваты. Неприятно думать, что в похожей ситуации у нас ход мысли развивался бы ровно в противоположном направлении, с добавлением веселых мемов. Уже много веков мы сами себе и Кутузов, и Наполеон.

            И удивительны статьи на разных языках о том, почему Нотр-Дам так важен для французов, чем Нотр-Дам так важен для католиков. А что правда, для французов и католиков, а остальным как-то надо растолковать, попробовать возбудить эмпатию. Может это искажение французской школы, но мне бы в последнюю очередь пришло в голову объяснять, чем важен, да еще именно для французов и для католиков, предполагая, видимо, что нужно быть хотя бы одним из двух, чтобы прочувствовать по-настоящему. Мы вроде по себе видим, что ни тем, ни другим быть не нужно.

            Но может просто Нотр-Дам на самом деле давно наш. С какого времени, с Пушкина что ли русская культура перестала делать различия между собой и европейской, или раньше? Источник

            Aртем КИРПИЧЕНОК, журналист: По своему символизму произошедшее сравнимо с 9/11 в сфере культуры. Порой подобные катастрофы являются следствием злого умысла, порой досадной случайностью, но иногда результатом разложения государственного и административного аппарата. Напомним, что одной из самых известных катастроф позднего СССР был страшный пожар в библиотеке Академии наук. Да и сейчас все идет кучненько – пожар в Национальном музее Бразилии, пожар в библиотеке ИНИОН РАН.

            Возможно и в случае с собором Парижской Богоматери вскроется цепочка недофинансирования, коррупции, безответственности. Не исключено, что режим Макрона попытается использовать катастрофу подобно тому, как Гитлер использовал пожар Рейхстага, чтобы подавить протестное движение в стране. В начале XIX века собор уже собирались снести, но тогда Виктор Гюго написал свой роман «Собор Парижской богоматери»... Источник

            Анна ФЕДОРОВА, вице-президент Фонда открытой новой демократии: Я не хочу разводить моралитэ, но когда я вижу, как все радостно скачут по поводу горящего Нотр-Дама и соревнуются в шутках про мечети – мне грустно. Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Многие видели его вживую. Мы тоже читали эти книги, мы тоже прекрасно помним, какой он был и сколько вокруг него было легенд.

            Макрон – не Макрон, санкции, внешняя политика, несправедливое совершенно отношение к России – это все есть. Только Нотр-Дам тут ни при чем. Я даже не про эмпатию. Французам неважно, что сейчас пишут в российском Телеграме. Я скорее про ощущение себя в культурном и историческом поле.

            Восстановят, конечно. Соборы вообще много переживали, часть строилась как крепости, и доставалось им крепко. И в войнах, и в результате нелепых случайностей. Пусть его восстановят и сделают это лучше, чем тушили. Не хочу ставить фото пожара – поставлю фото, каким я хочу его снова увидеть. Источник

            Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ, политолог: Ну, положим, у нас тоже Манеж горел в очень символический момент. Хотя есть во вчерашней французской истории что-то трагически безнадежное. Помните? «Вокруг тонула Россия Блока»... А в Париже горела Франция Гюго, обоих Дюма и Стендаля. Расчистка места методом подсечно-огневого земледелия. На фоне тщетности суеты политических пигмеев. Вы будете смеяться, но в Париже я никогда не был. А теперь уже, думаю, и смысла нет. Источник

            Алексей МАКАРКИН, политолог и журналист: Пожар в Нотр-Дам-де-Пари – это трагедия. Но не гибель собора. Потому что соборы не гибнут. Они горят, их бомбят, но они возрождаются. Как собор Реймса, сгоревший в Первую мировую и ставший символом франко-германского примирения при де Голле и Аденауэре. Каждая эпоха дает собору что-то свое, особенное, отличающее именно ее. Магдебургский собор разрушали в XVII и ХХ веках – а он оба раза возрождался, и могила императора Оттона на месте. Храм Христа Спасителя вообще взорвали – а он снова стоит в центре Москвы. Поэтому не надо превращать страшную беду в безнадежный апокалипсис – Нотр-Дам будет жить. Источник

            Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Мы были свидетелями куда худших пожаров. «Зимняя вишня» в Кемерове. Дом профсоюзов в Одессе. И, кстати, Верховный совет Российской Федерации. Собор Парижской Богоматери жалко, но собор восстановят – не впервой. А вчера, например, было ровно пять лет войне на Донбассе. Которая продолжается и сейчас. Вот в эту минуту. Без всякого символизма – просто убивают людей. О них почему-то хочется плакать больше, чем о соборе. Источник


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