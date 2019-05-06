Украинцы проявили человечность после катастрофы «Суперджета»

Подавляющее большинство интернет-пользователей с Украины оставляют сочувственные комментарии и выражают соболезнования России после аварии Sukhoi Superjet 100, сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье.

Так, депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук призвал помолиться за души погибших при пожаре в самолете в московском аэропорту Шереметьево.

«Не вижу никаких поводов смеяться или радоваться по поводу пожара самолета в Шереметьево, где погибли 41 человек», – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

На странице телеканала «112 Украина» в Facebook украинские интернет-пользователи оставляют соболезнования и выражают россиянам поддержку.

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«Скорбим вместе с вами. Восточная Украина», – пишет Андрей Герман.

«Ужас. Горе. Соболезнуем. Держитесь. Киев», – пишет Yevgeniya Shpakovskaya.

«Мы скорбим вместе с вами. Западная Украина. (…) Скорбит весь мир, все нормальные люди, у которых есть сердце», – пишет Mari Anna.

«Скорбим вместе с вами. Это огромное горе. Держитесь. Юг Украины», – пишет Галя Борисова.

«Искренние соболезнования! Чужой беды не бывает!» – пишет Наталья Вавриняк.

«Скорбим. Соболезнуем. Нет слов, чтоб выразить всю боль. Украина. Кременчуг», – пишет Елена Коштовская.

«Скорбим. Украина, Одесская область», – пишет Olga Zagvozdina.

Пользователи также оставляют картинки с изображением свечей и смайлы со слезами, желая выразить свое сочувствие.

Нашлись, однако, и те, кто счет трагедию в Шереметьево поводом для политических дискуссий и проявления русофобии.

«Нет ни сожаления, ни сострадания. Может и жестоко – все же люди, но...» – пишет Юрій Палубінський в комментариях на странице УНИАН в Facebook.

«Погибли из-за жадности... Это им свойственно», – пишет Kopyton Wiaczeslaw.

«Пять лет назад я бы посочувствовала. Сегодня не хочется. Что сеют, то и пожинают», – написала Татьяна Фролова в комментариях на странице UNN в Facebook.

«Лично я не скорблю нисколько. Мне больше жаль жителей Донбасса, которые пять лет под сапогом оккупанта», – пишет Юрий Юрий.

«Бумеранг в действии», – пишет Анжела Дехтяр.

«Месть Бога за малазийский Boeing в Донецке», – пишет Лидия Осипенко.

«21 век. Совок совком», – пишет Kravtsov Oleksandr, критикуя работу спасательных служб в Шереметьево.

«Раньше жалко было, когда случалась трагедия. Но теперь мне все равно. Смеяться, радоваться не буду… А просто включаю пофигизм к этой нации и к их трагедиям», – пишет Alexander Yashenko.

В то же время некоторые пользователи считают, что негативных комментариев по поводу трагедии, произошедшей в России, стало меньше. «Вот читаю комментарии и вижу, что Украина потихоньку очищается от грязи. Все меньше комментариев от неопатриЕтов типа «так и надо». И есть надежда, что и в стране что-то выровняется!» – пишет Рустам Хабибулаев.

Ранее в понедельник сообщалось, что французы посмеялись над русскими после трагедии с «Суперджетом».

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.