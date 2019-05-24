Представитель Зеленского признал невозможность отказа от торговли с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус признал, что Киев не может прекратить все экономические отношения с Россией, это «нереально и невозможно».

«Я думаю, что не может», – передает ТАСС ответ представителя Зеленского на соответствующий вопрос в эфире телеканала NewsOne.

По словам Геруса, Украина продолжает продавать товары в Россию, за что получает экспортную выручку. Кроме того, он напомнил, ряд товаров импортируется из Российской Федерации, в том числе энергоносители.

«Есть некоторые отрасли, особенно энергетика, энергоносители, где действительно большой процент поставок из России и более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», – подчеркнул представитель президента Украины.

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