Киев расширил торговые санкции против России

Украинское правительство приняло в среду постановление о расширении торговых санкций против России, сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По данным министерства экономического развития и торговли Украины, введенное эмбарго распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электроаппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1 тыс. В. Кроме того, под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и так далее, передает ТАСС.

Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Так, в декабре 2018 года было продлено действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров. В частности, запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивов, поездов, вагонов и стрелочных переводов.

Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. По данным Министерства экономического развития объем импорта товаров, попавших под санкции, в 2018 году оценивался в 510 млн долларов.