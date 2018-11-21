Стало известно, кто попал под новые российские санкции против Украины

Среди компаний, которые попали под расширенные российские ответные санкции, оказались «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из текста постановления российского правительства.

В новый санкционный список попали военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», а также государственный экспортно-импортный банк Украины («Укрэксимбанк») и «Центрэнерго», передает ТАСС.

В состав «Центрэнерго» входят три ТЭС: Углегорская, Змиевская и Трипольская.

Специальные ответные меры распространены также на украинскую «Первую логистическую компанию» и страховую группу «ТАС».

Кроме того, санкционный список пополнили мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

В списке оказались также первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой и ряд депутатов «Блока Петра Порошенко»: Александр Абдулин, Антон Яценко, Евгений Балицкий, Константин Ярынич, Владимир Шкварилюк, Владимир Арешонков, передает РИА «Новости».

В обновленном списке оказался начальник главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба.

Ранее сообщалось, что правительство России расширило санкционный список против Украины, в него добавили более 200 физлиц и организаций.