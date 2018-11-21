В список санкций против Украины добавили 200 физлиц и организаций

Список физических и юридических лиц с Украины, которые попали в список контрсанкций со стороны России, расширен на 200 с лишним физических лиц и организаций, сообщила пресс-служба правительства.

«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», – передает ТАСС сообщение Rабмина.

Ранее во вторник Медведев сообщил о расширении списка украинцев, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.

В ноябре список санкций был расширен на 322 человека и 68 компаний.