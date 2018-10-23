Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Украины

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список лиц, которых затронут спецмеры, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

«Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, – судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

«Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений», – говорится в сообщении.

В частности, спецмеры коснутся главы МВД Украины Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, генпрокурора Украины Юрия Луценко, сына президента Украины Алексея Порошенко, экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Кроме того, в списке оказались посол Украины в США Валерий Чалый, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и замминистра Анатолий Петренко, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, глава СБУ Василий Грицак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, а также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и другие.

Также под действие ответных мер попали украинское госпредприятие «Укрспирт», Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, химическое предприятие «Днепразот», ПАО «Азот, крупное агропредприятие «Зернопродукт МХП», мясная фабрика «Фаворит Плюс», сельскохозяйственное предприятие «Нибулон», производители удобрений «Ривнеазот» и Химдивизион, компании «Старинская птицефабрика», «Украинский бекон», а также торговый дом «Агроимпорт ЛТД», который занимается торговлей минеральными удобрениями.

При этом российский кабмин оставляет за собой право отмены специальных экономических мер в отношении Украины, если Киев снимет ограничения в отношении граждан и компаний России.