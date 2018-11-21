Медведев расширил список санкций против Украины

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», – написал Медведев в Twitter.

В ноябре премьер России Дмитрий Медведев тауже подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В списке оказались 322 человека и 68 компаний.

Отметим, что Украина регулярно вводит новые санкции против России, которые в большинстве случаев остаются незамеченными. Так, в сентябре были введены санкции против 35 российских издательств. А в декабре председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.