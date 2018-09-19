Кабмин Украины одобрил введение санкций против российских издательств

Украинское правительство поддержало введение санкций против 35 российских издательств за распространение продукции якобы антиукраинского содержания.

«Правительство утвердило предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российским издательствам, которые продуцируют и распространяют продукцию антиукраинского содержания... По состоянию на 15 августа, в перечень внесены 167 изданий, выпущенных 35 российскими издательствами», – сообщили в кабмине, передает РИА «Новости».

Правительство собирается направить предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины для утверждения санкций.

В июле на Украине придумали новые санкции против российских издательств.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, запрещающий ввоз в страну иностранной печатной продукции «антиукраинского содержания».