Спикер Рады попросил США о новых санкциях против России

Председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

В письме Пенсу, которое опубликовано на сайте Рады, Парубий рассказал об инциденте в Керченском проливе, о введении военного положения в 10 областях Украины и призвал США к решительным действиям.

«Мы призываем вас использовать все имеющиеся возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил на норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций », – говорится в письме.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко призывал Запад ввести против России «азовские санкции», а также нарастить присутствие НАТО в Черном море и в Азовском море.

В Госдепартаменте США призвали Европу отказаться от «Северного потока – 2» из-за инцидента в Керченском проливе. А госсекретарь США Майк Помпео выражал надежду, что Россия «немедленно» вернет задержанных украинских моряков.